Dragon Ball Super Box 1 (2 Blu-ray) a SOLI 29€! CHE OFFERTA!

Se amate Dragon Ball non dovete perdervi questa offerta su Amazon. Dragon Ball Super Box 1 (2 Blu-ray) è ora disponibile al prezzo di 29,39€, rispetto al costo originale di 32,04€. Questo significa che gli appassionati possono approfittare di uno sconto dell'8% per aggiungere alla loro collezione questo cofanetto. La box contiene gli episodi 01-13 in alta definizione, arricchiti da nuovi sottotitoli fedeli all'originale, booklet di approfondimento e card esclusive. Non perdete l'occasione di rivivere le avventure di Goku e i suoi amici in versione integrale Blu-ray.

Dragon Ball Super Box 1 (2 Blu-ray), chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon Ball Super Box 1 (2 Blu-ray) rappresenta un'opzione d'acquisto imperdibile per tutti gli appassionati di anime e, in particolare, per i devoti della saga di Dragon Ball. Questa edizione in alta definizione è dedicata a chi vuole rivivere le emozionanti avventure di Goku e dei suoi amici nel periodo che segue la fine di Dragon Ball Z e precede gli eventi narrati nel film Dragon Ball Super - Broly. L'edizione limitata offerta da Anime Factory soddisfa le esigenze sia dei collezionisti che degli amanti del dettaglio grazie ai cofanetti che includono oltre agli episodi, nuovi sottotitoli italiani che rispettano fedelmente i dialoghi originali, booklet di approfondimento e card esclusive.

Dragon Ball Super Box 1 (2 Blu-ray) eleva l'esperienza degli appassionati della saga con la sua edizione Blu-ray in alta definizione. Presentando gli episodi dal 01 al 13, questo cofanetto non è solo un tributo agli eroi più amati dell'animazione giapponese, ma anche un'opportunità per rivivere l'avventura epica che inizia subito dopo gli eventi di Dragon Ball Z. In aggiunta, il cofanetto offre contenuti speciali come un booklet di approfondimento sugli episodi, una galleria di illustrazioni e una card da collezione.

Offerto al prezzo speciale di 29,39€, rispetto al costo originale di 32,04€, Dragon Ball Super Box 1 rappresenta un’acquisto imperdibile per i fan dell’iconica serie. Non solo permette di possedere un pezzo di storia dell'animazione giapponese, ma garantisce anche ore di intrattenimento e contenuti esclusivi. Vi raccomandiamo l'acquisto per rivivere le emozionanti battaglie e i momenti indimenticabili che hanno reso Dragon Ball una pietra miliare nel mondo degli anime.

