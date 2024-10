Dragon Ball: Sparking! Zero: 3 consigli e trucchetti per le battaglie PD in multiplayer

Come era prevedibile, la modalità online di Dragon Ball: Sparking! Zero è una delle più amate dai fan che desiderano sfidare altri giocatori in scontri epici. Seppur il multiplayer presenti principalmente le classiche modalità giocatore e competitiva, in quest’ultima esiste un’interessante variante chiamata Battaglia PD che sta riscuotendo molto successo tra gli appassionati del gioco.

In questa modalità ogni personaggio ha un valore predefinito di PD (Punti Distruzione) che va da 1 a 10, e il giocatore potrà costruire un team di massimo 5 personaggi il cui valore totale non deve superare i 15 PD. Il bello di questa modalità è che valorizza molto anche i personaggi minori così da non vedere combattere solamente i Goku Super Saiyan Blue o i Gogeta o Vegeth di turno, cosa che invece avviene spesso se si preferisce giocare la battaglia 1vs1. In questa guida vogliamo darvi tre consigli per creare un team efficiente da schierare in battaglia per aumentare le vostre probabilità di vittoria.

3 consigli per formare un ottimo team nelle battaglie PD di Dragon Ball: Sparking! Zero

Il sistema di punti PD serve a classificare la forza di ogni personaggio, dato che con oltre 180 combattenti è molto difficile creare un sistema bilanciato, e infatti alcuni hanno dei netti vantaggi rispetto ad altri. La modalità PD però riesce quantomeno a limare i problemi di bilanciamento limitando in parte la selezione dei personaggi più potenti. Vediamo dunque quali sono le migliori scelte per creare un team potente.

1. Occhio alle abilità

Ogni personaggio è dotato di due abilità attivabili con gli appositi punti che si ricaricano con il tempo oppure subendo attacchi o respingendo i ki blast. Queste cambiano da personaggio a personaggio seppur molte siano simili. Senza alcun dubbio ci sono delle abilità migliori di altre: un esempio sono quelle come Immagine Residua, che permette di evitare automaticamente un attacco corpo a corpo se colpiti per contrattaccare istantaneamente. Ci sono alcuni personaggi che hanno poi una versione migliorata per cui quest’effetto dura per ben 15 secondi una volta attivata, un esempio sono Goku GT, Muten o Super Vegeta.

Altra abilità molto forte è quella che consente di entrare in Sparking immediatamente, senza il rischio di essere interrotti dagli avversari. Anche l’abilità Onda Esplosiva è utilissima perché al costo di soli due punti permette di interrompere qualsiasi combo avversaria in qualsiasi momento. C’è poi il Teletrasporto, che se usato al momento giusto permette di contrattaccare facilmente l’avversario a volte facendogli perdere persino il targeting.

Ci sono infine le abilità che permettono di curare il proprio personaggio. Quella più famosa era il Senzu di Yajirobei, che era davvero esagerata dato che permetteva di recuperare facilmente tutta la vita, ora però è stata nerfata. Altri personaggi che possono recuperare una parte della propria salute sono Jiren forma base, Beerus, Zamasu fusione, Kid Buu e Metal Cooler.

Quando si crea un team è dunque fondamentale dare uno sguardo alle abilità dei propri personaggi, visto che alcune, se usate bene, possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

2. Usate le trasformazioni

Il bello di Dragon Ball Sparking! Zero è che il gioco permette di trasformarsi in forme più potenti nel bel mezzo della battaglia. Questa caratteristica è utilissima nelle battaglie PD, perché in questo modo potrete prendere un personaggio nella sua forma base e potenziarlo in battaglia così da poter accedere alla sua forma più potente anche se sfora il totale di PD.

Ad esempio un Goku o Vegeta base da 5 PD possono arrivare a trasformarsi nella forma Super Saiyan Blue da 8 punti, e se li avrete in team entrambi potrete fare una fusion per trasformarli in Vegeth o Gogeta da ben 10 punti. Anche Kefla da 6 punti o Broly (sia Z che Super) da 5 punti possono arrivare a forme che arrivano a 8 o anche 9 punti. In questo modo si possono creare team con molti più personaggi utilizzabili senza rinunciare alla potenza delle loro forme più forti.

3. Cercate di creare un team bilanciato

In questo tipo di battaglie è fondamentale riuscire a creare un team che abbia un buon bilanciamento. Andare in battaglia con due personaggi fortissimi che occupano tutti e 15 i punti PD non è sempre la scelta migliore. Se l’avversario sarà dotato di 5 personaggi più deboli, ma con delle buone sinergie di abilità e mosse potrebbe mettervi in seria difficoltà solo con la superiorità numerica. Ricordate inoltre che i personaggi messi a riposo mentre si combatte recupereranno parte della salute, rendendo più ostico sconfiggere team dotati di tanti personaggi con i giocatori bravi a saperli cambiare al momento giusto.

Ognuno poi ha le sue preferenze per la selezione dei personaggi in base alle mosse e abilità, ma cercate di avere un team bilanciato in grado di affrontare qualsiasi situazione, in modo da avere sia personaggi in grado di trasformarsi in forme potenti e dotati di mosse in grado di spazzar via facilmente le barre della salute degli avversari, e personaggi magari più deboli, ma in grado di dare del filo da torcere anche con il sapiente utilizzo delle loro abilità speciali.