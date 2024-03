SCONTO e COUPON su questa UTILE Dash Cam Auto 4K!

Se desiderate viaggiare in tutta sicurezza e affrontare eventuali incidenti con tranquillità, uno dei modi più efficaci è dotarsi di una dash cam che monitori costantemente l'ambiente circostante mentre siete alla guida. Su Amazon, in questo momento, è disponibile un'interessante offerta per la dash cam Auto 4K GKU, che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Tra queste, il grandangolo di 170°, la super visione notturna, il WDR, il G-Sensor, il monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 e la registrazione in loop.

Questa dash cam è fornita di una scheda SD da 64 GB e supporta fino a 256 GB per garantire che non vi perdetiate neanche un dettaglio dei vostri viaggi. Originariamente proposta a 109,99€, è ora disponibile a soli 99,99€. Inoltre, sul sito è disponibile un coupon che vi consentirà di risparmiare ulteriori 20€ sull'acquisto, portando il prezzo complessivo a soli 79,99€. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per incrementare la sicurezza e il comfort dei vostri spostamenti!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 28 marzo, salvo esaurimentoa

Dash Cam GKU 4K/2.5K, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam GKU rappresenta l'accessorio imprescindibile per chi trascorre lunghe ore in auto, sia per motivi lavorativi che per piacere, e desiderano mantenere un registro accurato dei propri viaggi, garantendo al contempo sicurezza e tranquillità. Grazie alla sua doppia registrazione ad alta risoluzione, questa telecamera per auto soddisfa le esigenze di coloro che cercano chiarezza e dettaglio senza compromessi, immortalando ogni istante con la massima qualità possibile. La sua visione notturna avanzata e il grandangolo di 170° la rendono l'alleata perfetta per tutti gli utenti, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

L'aggiunta di connettività WiFi con controllo tramite app offre un ulteriore livello di praticità, consentendo una facile condivisione dei video e la gestione delle registrazioni direttamente dal proprio smartphone. Le funzionalità di monitoraggio del parcheggio e la registrazione in loop soddisfano le esigenze di chi cerca una soluzione completa per la sicurezza del proprio veicolo, anche quando non è in uso. Infine, la funzione di rilevamento delle collisioni e di blocco video fornisce una risorsa preziosa in caso di incidente, semplificando il processo di gestione delle pratiche assicurative.

In sintesi, la GKU Dash Cam offre una combinazione straordinaria di tecnologie per la sicurezza e la registrazione durante la guida, con funzioni avanzate come Wi-Fi, controllo tramite app, visione notturna e rilevamento degli incidenti. Con un prezzo scontato a soli 79,99€, grazie al doppio sconto disponibile, rappresenta un'ottima scelta per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile e semplice da utilizzare per migliorare la sicurezza sulle strade. Ricordatevi di attivare il coupon!

