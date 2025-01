Donkey Kong: acquista il merchandise esclusivo su My Nintendo Store!

My Nintendo Store ha appena lanciato una straordinaria collezione di merchandise esclusivo dedicata all'iconico Donkey Kong. Se siete fan del leggendario gorilla e desiderate arricchire la vostra collezione con articoli unici, questa è l’occasione perfetta per farlo! Per la prima volta, questi prodotti sono disponibili anche per chi non ha la possibilità di visitare i famosi store Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto in Giappone.

>> Acquista il merchandise Donkey Kong su My Nintendo Store <<

La nuova collezione comprende una vasta gamma di articoli ispirati al mondo di Donkey Kong, perfetti per ogni appassionato. Tra i prodotti più interessanti spicca la felpa con cappuccio di Donkey Kong per adulti, acquistabile a 59,99€, un capo comodo e di qualità per sfoggiare il proprio amore per il re della giungla. Se preferite uno stile più dinamico, potete optare per la felpa di Diddy Kong, disponibile a 54,99€, ideale per chi ama il compagno di avventure di Donkey Kong.

Tra gli accessori più originali trovate la pochette banana di Donkey Kong, proposta a 24,99€, perfetta per aggiungere un tocco di simpatia al vostro look, e la borsa a tracolla barile DK, venduta a 44,99€, un accessorio iconico ispirato ai barili del gioco.

Questa collezione esclusiva è disponibile solo su My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale di Nintendo, che offre un vasto assortimento di console, giochi fisici e digitali, amiibo, accessori e prodotti di merchandising esclusivi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile per completare la vostra collezione con articoli ufficiali e inediti dedicati al celebre platformer.

Affrettatevi! Questi prodotti esclusivi potrebbero andare esauriti rapidamente. Visitate subito My Nintendo Store e fate vostro un pezzo dell’universo di Donkey Kong prima che sia troppo tardi!