Fate volare la creatività con DJI Air 3 Fly More Combo + DJI RC 2: costa 320€ in meno!

Oggi su Amazon potete approfittare di un'offerta particolarmente interessante su uno dei migliori droni disponibili: si tratta del DJI Air 3 nella variante Fly More Combo con telecomando DJI RC 2. Questo drone avanzato, dotato di doppia fotocamera, garantisce scatti e riprese spettacolari con un'autonomia di volo fino a 46 minuti. Il kit Fly More Combo è ideale per video maker e fotografi professionisti che vogliono acquisire immagini e filmati ad alta risoluzione, grazie al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale che permette di esplorare l'area senza preoccupazioni. Ora, grazie a uno sconto del 20% su Amazon, potete acquistarlo a 1.239€ invece del prezzo originale di 1.559€.

DJI Air 3 Fly More Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Air 3 Fly More Combo è il compagno ideale per chi cerca un'esperienza di volo e ripresa di altissimo livello. Pensato per appassionati di fotografia e videografia di viaggio e per esperti di droni, questo prodotto soddisfa molteplici esigenze creative e tecniche. Con una doppia fotocamera che offre lunghezze focali variabili e la capacità di registrare video HDR in 4K/60fps, gli utenti possono catturare paesaggi mozzafiato e momenti ricchi di azione con dettagli e colori vividi. L'autonomia migliorata di 46 minuti consente sessioni di volo prolungate, perfette per chi desidera esplorare e catturare senza frequenti interruzioni per la ricarica. La sicurezza è garantita dal sofisticato sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, che assicura voli tranquilli anche in ambienti complessi.

Chi desidera spingersi oltre nella creatività e nell'esplorazione troverà nel DJI Air 3 Fly More Combo + DJI RC 2 un prezioso alleato, grazie alla trasmissione O4 HD ultra stabile che offre un feed live chiaro e affidabile fino a 20 km di distanza. Che siate fotografi, videomaker o semplici appassionati in cerca di nuove prospettive, questa offerta rappresenta un investimento prezioso, combinando prestazioni di alto livello con la versatilità necessaria per realizzare scatti e riprese dall'elevato impatto visivo.

Offerto a 1.239€ rispetto al prezzo originale di 1.559€, il DJI Air 3 Fly More Combo è un'ottima opportunità per chi cerca prestazioni elevate e versatilità in un drone: il prezzo senz'altro non è particolarmente accessibile, ma parliamo di una ottima proposta, il che rende questo corposo sconto ancora più interessante.

