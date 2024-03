Disney+: ULTIME ORE per ATTIVARE l'abbonamento a 1,99€!

Se vi siete persi l'annuncio qualche settimana fa, Disney+ ha lanciato una nuova promozione incredibile: potete abbonarvi al piano standard con pubblicità a soli 1,99€ al mese per tre mesi! Ma attenzione, perché l'offerta sta per scadere oggi. È davvero l'ultimo giorno per risparmiare il 66% sul costo dell'abbonamento e accedere a un vasto catalogo di film e serie TV. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

Promozione Disney+, perché approfittarne?

L'offerta speciale di Disney+ è aperta sia ai nuovi utenti che a coloro che desiderano riattivare il proprio abbonamento dopo una pausa. Questa promozione rappresenta un'opportunità straordinaria per esplorare l'ampio catalogo offerto dalla piattaforma e assicurare intrattenimento di qualità per tutta la famiglia

Di solito l'abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€ per il piano standard senza pubblicità e 5,99€ per quello con pubblicità. Con questa promozione, gli utenti possono godere di un risparmio significativo del 66% rispetto ai costi abituali. Il piano promozionale offre l'accesso ai contenuti in qualità 1080p Full HD e supporta la visione su due dispositivi contemporaneamente. Alla fine dei tre mesi promozionali, gli abbonati potranno decidere se continuare al costo standard o terminare l'abbonamento senza costi aggiuntivi.

Il catalogo di Disney+ offre una vasta selezione per soddisfare tutti i gusti. Tra i titoli più attesi spiccano Povere Creature!, il vincitore di 4 premi Oscar, che fa il suo debutto sulla piattaforma proprio oggi, l'ultimo successo di Pixar Elemental, e il nuovo capitolo della saga di Indiana Jones, Il Quadrante del Destino. Oltre a questi, ci sono serie televisive di grande impatto come Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e The Bear, acclamata dalla critica. Inoltre, non mancano i programmi di intrattenimento come l'ultima edizione di Italia's Got Talent. Senza dimenticare i ricchi contenuti appartenenti agli universi di Star Wars e Marvel, insieme ai classici Disney in versione animata e live-action.

Incoraggiamo tutti coloro interessati a cogliere questa opportunità a visitare il sito di Disney+ per tutte le informazioni e per procedere con l'abbonamento. È importante ricordare che questa promozione straordinaria scadrà alle 23:59 di oggi, 14 marzo! Non perdete l'occasione di accedere a un mondo di intrattenimento di alta qualità a un prezzo incredibile!"

