Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition a SOLI 37€!

Scoprite l'offerta su Amazon per Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition per Nintendo Switch, a soli 36,99€ anziché 39,99€. Questa edizione speciale non comprende solo un codice di download per il gioco, ma arricchisce la vostra esperienza con esclusivi accessori digitali e fisici, incluse 14.500 Pietre della Luna! Immergetevi nei regni magici di Disney e Pixar, risolvete enigmi e incontrate tantissimi amati personaggi. Un'avventura oltre ogni immaginazione vi aspetta.

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition è la scelta ideale per i fan di Disney e degli enigmi, così come per chi ama esplorare mondi magici popolati da amati personaggi. Questa edizione non solo vi trasporta in una valle fantastica dove dovrete liberare il Castello dei Sogni e scoprire i regni di celebri figure come Anna e Simba, ma include anche contenuti digitali esclusivi che arricchiranno la vostra avventura.

Il gioco è la scelta perfetta per giovanissimi e adulti, che desiderano immergersi in una storia coinvolgente, ricca di sfide e con la libertà di esplorare un universo vasto e dettagliato. Se siete pronti a tuffarvi in una narrazione affascinante, dove ogni angolo nasconde misteri e avventure insieme ai vostri personaggi Disney e Pixar preferiti, Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition per Nintendo Switch vi aspetta per portarvi oltre i confini della vostra immaginazione.

In questa edizione, invece di una tradizionale cartuccia, i giocatori riceveranno un codice per scaricare il gioco. Oltre al gioco standard, la Cozy Edition include bonus esclusivi come un poster, adesivi, pelli esclusive per i compagni animali e 14.500 pietre della Luna, che equivalgono a 50€ nella valuta del gioco. Una volta immersi nel mondo di Dreamlight Valley, i giocatori avranno il compito di liberare il Castello dei sogni dalle grinfie dell’Oblio e sbloccare i regni degli amatissimi personaggi Disney e Pixar, incontrando sfide ed enigmi entusiasmanti lungo il cammino.

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition offerto a 36,99€, rappresenta un'occasione unica per immergersi in un'avventura entusiasmante. Con i bonus inclusi nella Cozy Edition, questa è un'offerta ricca di valore per i fan di tutte le età. Raccomandiamo l'acquisto per vivere un'esperienza unica, ricca di magia, enigmi e amicizia, dove l'avventura vi porterà verso ignoti e affascinanti destini. Aggiungetelo alla vostra collezione di giochi Nintendo Switch.

Vedi offerta su Amazon