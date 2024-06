Robot aspirapolvere DEEBOT T30 PRO OMNI al MINIMO STORICO!

Il DEEBOT T30 PRO OMNI è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 849€ anziché 899€, offrendo uno sconto su questo avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti. Dotato di una potente aspirazione di 11000 Pa e della tecnologia TruEdge per una pulizia accurata dei bordi e degli angoli, il DEEBOT T30 PRO OMNI include anche la stazione OMNI, che ottimizza lo spazio e riduce la necessità di manutenzione, assicurando una pulizia fluida e senza intoppi. Ideale per chi cerca una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti e dotata di tecnologie all'avanguardia.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DEEBOT T30 PRO OMNI è progettato per chi cerca una soluzione avanzata e completa per la pulizia dei pavimenti domestici o negli uffici. Grazie alla sua capacità di svuotare, lavare, asciugare, pulire e riempire automaticamente il serbatoio, offre una gestione della pulizia completamente automatizzata, perfetta per chi preferisce concentrarsi su attività più produttive o di svago.

Il DEEBOT T30 PRO OMNI è ideale anche per spazi con angoli e bordi difficili da raggiungere, grazie alla tecnologia TruEdge che assicura una pulizia profonda anche nelle zone più complesse. È particolarmente adatto per le case con animali domestici o per chi ha problemi con i capelli che si annodano alle spazzole, grazie alla tecnologia ZeroTangle che previene il groviglio. Con un potente sistema di aspirazione da 11.000 Pa, si adatta facilmente a diverse superfici, offrendo risultati eccezionali su tappeti e pavimenti duri.



Ma le caratteristiche avanzate del DEEBOT T30 PRO OMNI non finiscono qui: la stazione OMNI, con il suo design compatto, riduce il volume e l'altezza del 30%, facilitando l'installazione anche in spazi ridotti e garantendo un accesso agevole al serbatoio dell'acqua. Inoltre, la piastra terminale staccabile e la tecnologia Smart Rework per la pulizia basata sul livello di sporco aumentano ulteriormente la sua praticità d'uso. Il robot è fornito con accessori essenziali come piastre per panni, spazzole laterali e un manuale utente.

Il DEEBOT T30 PRO OMNI, proposto al prezzo di 849€, rappresenta una soluzione avanzata ed efficiente per la pulizia domestica. Grazie alle sue tecnologie innovative e alla capacità di operare quasi completamente autonomamente, è un investimento prezioso per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo.

Vedi offerta su Amazon