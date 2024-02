FOLLIA AMAZON: questa statuetta Deadpool ora costa pochissimo!

Tutti coloro che amano lo stiloso e irresistibile Deadpool, saranno felici di sapere che ora c'è la possibilità di ampliare la propria collezione dedicata allo scorrettissimo supereroe, grazie a una statuetta in PVC proposta a un prezzo speciale: ora, infatti, su Amazon potete risparmiare il 28%, approfittando quindi del prezzo di soli 64,60€, rispetto agli 89,95€ di listino.

Statuetta di Deadpool, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati dei fumetti, ecco un'opportunità per aggiungere un tocco di umorismo e azione alle vostre mensole: la statuetta di Deadpool di Diamond Select. Questo eclettico e stravagante Deadpool in PVC vi colpirà in positivo per i suoi dettagli accurati e la fedeltà con cui è stato ricreato, il che lo rende in un pezzo da esposizione imprescindibile per i collezionisti. I fan del carismatico Deadpool non troveranno solo un oggetto di alta qualità, ma anche un elemento decorativo unico e scenografico da esporre nella propria stanza.

La statuetta, realizzata con grande cura nei dettagli e con materiali di prima qualità, possiede la licenza ufficiale, come potete dedurre anche dall'accuratezza riposta in tutti i dettagli. Con dimensioni di 10,16 x 10,16 x 25,4 cm e un peso di 907 grammi, è anche un'ottima idea regalo per chi è fan di Deadpool.

Attualmente in vendita a un prezzo esclusivo di 64,60€, anziché il prezzo originale di 89,95€, la statua di Deadpool è insomma raccomandata per i fan del celebre personaggio, sia che intendano comprarsela da soli, sia che stiate meditando di fare un regalo a un amico o alla vostra dolce metà.

