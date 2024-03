DA COLLEZIONE! Cinepresa LEGO Disney in OFFERTA su Amazon!

Celebrate il 100° Anniversario Disney con la Cinepresa LEGO Disney, ora in sconto su Amazon grazie alle Offerte di Primavera. Originariamente a 99,99€, questo pezzo da collezione è ora disponibile a soli 88,99€, permettendovi di risparmiare il 11%. Questo set di 811 pezzi vi offre la possibilità di costruire una cinepresa vintage, accompagnata dalla minifigure di Walt Disney e da adorabili personaggi come il simpatico Topolino, Minnie, Bambi e Dumbo. Ideale per gli appassionati Disney e i collezionisti LEGO.

Cinepresa LEGO Disney, chi dovrebbe acquistarla?

Il set è adatto agli appassionati adulti di LEGO e ai fan Disney che apprezzano l'arte della costruzione meticolosa e l'esposizione di modelli dettagliati. Con 811 pezzi, tra cui le minifigure di Topolino, Minnie e Walt Disney, più le figure di Bambi e Dumbo, offre un viaggio affascinante attraverso la storia cinematografica Disney con la costruzione di una cinepresa vintage e la scoperta di fotogrammi di 20 storici film Disney.

Il libretto incluso fornisce dettagli affascinanti su Disney e sulle tecniche cinematografiche, rendendo il processo di costruzione ancora più coinvolgente e educativo. Acquistare la Cinepresa LEGO Disney significa portare a casa un pezzo di storia, celebrare l'innovazione e alimentare la propria passione per il mondo creato da Walt Disney. Questo set da collezione include anche una riproduzione di scena con la celebre cortometraggio "The Old Mill" di Disney, arricchendo l'esperienza di montaggio

In saldo a 88,99€, rispetto al prezzo originale di 99,99€, la Cinepresa LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i fan Disney e gli appassionati di modellismo. La combinazione di elementi storici, minifigure iconiche e una riproduzione dettagliata rende questo set un regalo speciale per commemorare momenti importanti o per arricchire la propria collezione LEGO.

Vedi offerta su Amazon