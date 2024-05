Cyberghost VPN: fino all'82% di sconto e antivirus a 1€!

CyberGhost si distingue per le sue offerte competitive nel settore delle VPN. Attualmente, il provider propone uno dei suoi sconti più significativi, con un risparmio dell'82% sul piano biennale, rendendolo un'opportunità da non perdere. Inoltre, introduce un'opzione innovativa: per un costo aggiuntivo di solo 1€, è possibile integrare un antivirus al proprio abbonamento VPN. Questo consente di avere una soluzione completa per la sicurezza e la privacy online. Tra le opzioni scontate, spicca anche l'IP dedicato, offerto con uno sconto del 50%, portando il costo a soli 2,50€. Con queste offerte, il piano biennale ha un costo di appena 2,19€ al mese. Includendo l'antivirus con il Security Updater e l'IP dedicato, il costo totale non supera comunque i 6€, un'offerta davvero vantaggiosa.

Vedi offerta su CyberGhost VPN

Cyberghost VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Come accennato, oltre allo sconto sulla VPN, CyberGhost arricchisce la sua ultima promozione con opzioni aggiuntive imperdibili. Per un costo aggiuntivo di solo 1€, è possibile integrare un antivirus al proprio abbonamento VPN, offrendo così una protezione completa che non solo salvaguarda la connessione, ma protegge anche da malware e altre minacce informatiche, trasformando l'abbonamento in una soluzione all-in-one per la sicurezza online.

Un'altra opzione interessante è l'IP dedicato, ora disponibile con uno sconto del 50%, riducendo il costo a soli 2,50€. Un IP dedicato è essenziale per chi ha bisogno di un indirizzo IP statico, utile per accedere a reti aziendali o per garantire una connessione stabile e sicura durante le sessioni di gioco online. Questa offerta permette di personalizzare ulteriormente l'abbonamento CyberGhost secondo le proprie esigenze.

Grazie a queste offerte combinate, gli utenti possono ottenere una protezione online completa a un prezzo imbattibile. Anche includendo tutte le opzioni aggiuntive, come l'antivirus, il Security Updater e l'IP dedicato, il costo totale dell'abbonamento biennale rimane inferiore ai 6€ al mese. Questo rende CyberGhost una scelta eccellente per chiunque desideri massimizzare la propria sicurezza e privacy online senza dover gestire più abbonamenti separati.

Con il supporto a più piattaforme, connessioni rapide, banda larga illimitata e un servizio clienti disponibile 24/7, CyberGhost si conferma come una delle migliori opzioni sul mercato. La promozione attuale non solo rende questo servizio più accessibile, ma stabilisce anche un nuovo standard di valore per gli utenti. Considerati i benefici a lungo termine in termini di privacy e sicurezza online, oltre alla libertà di esplorazione dei contenuti, aderire a questa offerta potrebbe rappresentare una decisione acuta per chi prende sul serio la propria sicurezza digitale.

Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi offerta su CyberGhost VPN