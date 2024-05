Cuffie Soundcore Q20i al prezzo SUPER di 34€: -25%!

Le cuffie Soundcore Q20i con cancellazione del rumore attiva ibrida sono ora disponibili su Amazon al prezzo speciale di 34,29€, rispetto al costo originale di 45,99€, offrendo un risparmio del 25%. Queste cuffie over-ear wireless vi immergeranno in un audio di alta risoluzione grazie ai loro driver dinamici da 40 mm e alla tecnologia BassUp. Con una durata della batteria di 40 ore con cancellazione attiva del rumore e possibilità di ricarica rapida, vi assicurano un'esperienza audio ininterrotta. Le Soundcore Q20i supportano connessioni simultanee a due dispositivi e offrono personalizzazione attraverso l'app dedicata, per un suono che si adatta perfettamente alle vostre preferenze.

Cuffie Soundcore Q20i, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Soundcore Q20i rappresentano la soluzione ideale per gli appassionati di musica che desiderano immergersi completamente nella propria playlist, senza lasciarsi disturbare dai rumori esterni. Grazie alla loro avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida, riescono a ridurre efficacemente il rumore di fondo fino al 90%, rendendole perfette per viaggi in aereo, tragitti in auto o semplicemente per godersi un momento di relax in ambienti rumorosi. Con i loro driver dinamici sovradimensionati da 40 mm, queste cuffie offrono un suono ricco di dettagli e bassi potenti che, combinati con la tecnologia BassUp, assicurano un'esperienza d'ascolto di alta qualità.

Le Soundcore Q20i soddisfano anche le esigenze di chi è sempre in movimento, grazie alla loro incredibile durata della batteria di 40 ore con l'attivazione della cancellazione attiva del rumore, e di 60 ore in modalità normale. Per chi lavora in multitasking, la funzionalità di doppie connessioni Bluetooth 5.0 permette di passare facilmente dall'ascolto della musica alla risposta di una chiamata su un altro dispositivo. Aggiungendo la possibilità di personalizzare l'esperienza audio attraverso una vasta gamma di equalizzazioni preimpostate o manuali tramite l'APP soundcore, queste cuffie emergono come una scelta ideale per chi non vuole compromessi in termini di qualità del suono, versatilità e comfort.

Attualmente disponibili al prezzo di 34,29€ rispetto al costo originale di 45,99€, le cuffie Soundcore Q20i rappresentano un’offerta dal grande valore grazie alle loro caratteristiche tecniche avanzate, alla versatilità di utilizzo e alla lunga durata della batteria. Vi consigliamo l'acquisto per chi cerca un’esperienza audio di qualità, personalizzabile e con una eccellente cancellazione del rumore, il tutto a un prezzo accessibile.

Vedi offerta su Amazon