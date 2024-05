OTTIMI auricolari Creative Zen Air Plus a 40€ con un coupon!

Se state pensando di acquistare degli auricolari wireless, Amazon propone un'offerta sui Creative Zen Air Plus. Include un coupon del 20%, che riduce il prezzo da 49,99€ a 39,99€. Sono auricolari true wireless leggeri con tecnologia Bluetooth, dotati di cancellazione attiva ibrida del rumore, modalità ambiente e fino a 32 ore di riproduzione. Il loro design integra 6 microfoni per una qualità audio eccezionale durante le chiamate e l'ascolto della musica.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 7 giugno, salvo esaurimento.

Creative Zen Air Plus, chi dovrebbe acquistarli?

I Creative Zen Air Plus sono ideali per chi conduce una vita dinamica e cercano un'esperienza audio senza interruzioni, sia durante il pendolarismo, i viaggi, gli allenamenti o le lunghe sessioni di lavoro. Grazie alla tecnologia Bluetooth LE di ultima generazione, offrono prestazioni audio wireless notevolmente migliorate, garantendo un suono di qualità eccezionale senza compromettere la durata della batteria.

Inoltre, la funzionalità di condivisione audio tramite la modalità Broadcast è particolarmente apprezzata da chi ama condividere la propria musica con gli amici, mantenendo al contempo un consumo energetico ridotto. I Creative Zen Air Plus offrono anche un'efficace cancellazione attiva ibrida del rumore e modalità ambiente. Queste caratteristiche soddisfano le esigenze di chi desidera isolarsi dai rumori esterni o, al contrario, rimanere consapevole degli suoni ambientali quando necessario.

La lunga durata della batteria, fino a 32 ore di riproduzione, rende i Creative Zen Air Plus ideali anche per chi desidera evitare di ricaricare gli auricolari ogni giorno. Inoltre, la qualità delle chiamate è garantita da 6 microfoni che filtrano i rumori di sottofondo, assicurando un'esperienza di comunicazione chiara e nitida. Questi auricolari rappresentano quindi una soluzione versatile per godere di audio ad alta definizione in ogni situazione della vita quotidiana. Oggi li trovate a 39,99€ invece di 49,99€, ma ricordatevi di attivare il coupon!

