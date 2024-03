COUPON SCONTO di 80€ su questo Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber!

Se state cercando un proiettore per la vostra casa, Yaber propone il suo proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth, con risoluzione nativa di 1920 x 1080p, luminosità di 9800 lumen, e rapporto di contrasto di 15000:1, attualmente in offerta su Amazon. Questo dispositivo offre una visione chiara e brillante, supportando anche la proiezione video 4K. È dotato di tecnologie per la proiezione dello schermo e una correzione trapezoidale a 4 punti. Inoltre, viene fornito con una pratica borsa portaoggetti che lo rende ideale anche per feste cinematografiche all'aperto. Attivate il coupon in pagina per avere uno sconto di 80€ e lo potrete acquistare a 119,99€.

Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber è capace di offrire immagini di qualità con un rapporto di contrasto di 15000:1 che assicura una proiezione limpida e dettagliata, tre volte superiore rispetto ai proiettori 720p. Il supporto alla proiezione video 4K lo rende perfetto per gli appassionati del cinema domestico e per chi desidera vivere i propri contenuti in grande stile.

Offre sia Wi-Fi 5G per una trasmissione di dati velocissima, sia la funzionalità Bluetooth per condividere facilmente i contenuti. Con la correzione trapezoidale a 4 punti e la funzione di zoom digitale, è possibile adattare l'immagine alle proprie necessità. Compreso di borsa portaoggetti per un facile trasporto, si dimostra ideale per organizzare serate cinematografiche in giardino o semplicemente per trasformare la propria camera da letto in un piccolo home cinema.

Disponibile a 119,99€, il Proiettore Yaber è ideale per chi desidera godersi cinema, serie TV a casa propria. Con una vasta gamma di funzionalità, semplicità di utilizzo e la portabilità, è una scelta perfetta per migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico. Ricordatevi di attivare il coupon!

