Cosa si intende per smart TV?

Sin dalla loro comparsa nei primi anni 2000, le smart TV hanno trasformato il modo in cui fruiamo di contenuti multimediali, portando l'intrattenimento digitale direttamente nei nostri salotti. Ma cosa significa esattamente smart TV?

La definizione è in realtà molto semplice: una smart TV è un televisore con connessione Internet che permette di accedere a un'ampia gamma di contenuti online, come servizi di streaming, social media, giochi e navigazione web, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi come box di streaming o console di gioco.

Advertisement

In questa guida, vi aiuteremo a orientarvi per sapere tutto quello che serve sulle caratteristiche delle smart TV.

TV tradizionale vs smart TV: cosa cambia?

La principale distinzione tra una TV tradizionale e una smart TV sta nelle loro funzionalità e capacità di connessione. Le TV tradizionali trasmettono contenuti da antenne, cavi o dispositivi esterni come lettori DVD e console di gioco.

Le smart TV, invece, si collegano a Internet tramite Wi-Fi o cavo Ethernet, permettendo l'accesso diretto a piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e altre. Inoltre, offrono applicazioni integrate, consentendo di scaricare e installare app aggiuntive, e dispongono di funzionalità simili a un PC, come il browser web e app per la musica come Spotify.

Che caratteristiche ha una smart TV?

Le smart TV offrono funzionalità avanzate, inclusa la connettività Internet. Molti modelli utilizzano sistemi operativi dedicati come Android TV, Tizen (per le TV Samsung), WebOS e Roku TV, che forniscono interfacce user-friendly e accesso a numerose app.

Inoltre, consentono il controllo tramite comandi vocali grazie a assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant. Alcune smart TV supportano tecnologie avanzate come HDR per una migliore qualità dell'immagine, risoluzioni 4K e 8K, e upscaling per migliorare contenuti a risoluzioni inferiori.

Quali sono i vantaggi delle smart TV?

Tra i vantaggi delle TV smart abbiamo:

Accesso a contenuti online : consentono di guardare film, serie TV, video musicali e notizie senza dispositivi aggiuntivi, grazie alla connessione Internet;

: consentono di guardare film, serie TV, video musicali e notizie senza dispositivi aggiuntivi, grazie alla connessione Internet; Interfaccia accessibile : le smart TV offrono interfacce user-friendly e funzioni di ricerca avanzate, facilitando la navigazione e la selezione dei contenuti;

: le smart TV offrono interfacce user-friendly e funzioni di ricerca avanzate, facilitando la navigazione e la selezione dei contenuti; Integrazione con altri dispositivi smart : di solito, le smart TV possono collegarsi con smartphone, tablet e dispositivi di domotica, creando un ecosistema integrato per una casa intelligente.

: di solito, le smart TV possono collegarsi con smartphone, tablet e dispositivi di domotica, creando un ecosistema integrato per una casa intelligente. Aggiornamenti software : le smart TV possono essere aggiornate per restare al passo con le nuove tecnologie e funzionalità, quindi diventano obsolete più tardi.

: le smart TV possono essere aggiornate per restare al passo con le nuove tecnologie e funzionalità, quindi diventano obsolete più tardi. Funzionalità avanzate: supportano comandi vocali, HDR, risoluzioni 4K/8K e upscaling dei contenuti.

Posso trasformare il vecchio televisore in una smart TV?

Sì, è possibile trasformare un vecchio televisore in una smart TV utilizzando dispositivi di streaming esterni come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV o Roku. Questi dispositivi si collegano alla porta HDMI del televisore e offrono accesso a varie app e servizi di streaming.

Un'altra opzione è l'uso di set-top box Android, che aggiungono funzionalità di streaming, navigazione web e installazione di app. Anche console di gioco moderne come PlayStation e Xbox possono fornire funzionalità smart TV, permettendo di accedere a contenuti online tramite le loro app per video on demand.

Abbiamo visto in una guida specifica come potete trasformare in smart la vostra vecchia TV.

Quali sono i sistemi operativi delle smart TV?

Di solito le smart TV si appoggiano sui seguenti sistemi operativi:

Android TV : le Android TV, basate sul sistema operativo Android di Google, offrono un'interfaccia intuitiva e accesso al Google Play Store per scaricare migliaia di app. Sono compatibili con Google Assistant, permettendo il controllo vocale e l'integrazione con altri dispositivi smart. Grazie a queste caratteristiche, le Android TV sono molto diffuse e apprezzate.

: le Android TV, basate sul sistema operativo Android di Google, offrono un'interfaccia intuitiva e accesso al Google Play Store per scaricare migliaia di app. Sono compatibili con Google Assistant, permettendo il controllo vocale e l'integrazione con altri dispositivi smart. Grazie a queste caratteristiche, le Android TV sono molto diffuse e apprezzate. Tizen : utilizzato principalmente nei televisori Samsung, è un sistema operativo leggero e veloce che offre un'interfaccia intuitiva e accesso a un'ampia gamma di app. Supporta anche la tecnologia Samsung SmartThings, che consente la gestione dei dispositivi domestici intelligenti. Queste caratteristiche rendono le TV equipaggiate con sistema Tizen particolarmente efficienti e facili da usare, con una forte integrazione nell'ecosistema dei dispositivi Samsung.

: utilizzato principalmente nei televisori Samsung, è un sistema operativo leggero e veloce che offre un'interfaccia intuitiva e accesso a un'ampia gamma di app. Supporta anche la tecnologia Samsung SmartThings, che consente la gestione dei dispositivi domestici intelligenti. Queste caratteristiche rendono le TV equipaggiate con sistema Tizen particolarmente efficienti e facili da usare, con una forte integrazione nell'ecosistema dei dispositivi Samsung. WebOS : WebOS è un sistema operativo sviluppato da LG, popolare per la sua semplicità d'uso e le capacità multitasking. L'interfaccia d'uso è caratterizzata da una barra orizzontale che rende più immediata la navigazione tra le app e i contenuti. WebOS supporta anche Alexa e Google Assistant.

: WebOS è un sistema operativo sviluppato da LG, popolare per la sua semplicità d'uso e le capacità multitasking. L'interfaccia d'uso è caratterizzata da una barra orizzontale che rende più immediata la navigazione tra le app e i contenuti. WebOS supporta anche Alexa e Google Assistant. Roku TV : le Roku TV sono dotate di un sistema operativo presente su vari marchi di televisori, noto per la sua vasta gamma di app e canali disponibili. Questo sistema è apprezzato per la sua semplicità d'uso, offrendo una navigazione intuitiva e facile accesso ai contenuti. Inoltre, le Roku TV includono funzionalità di ricerca universale, permettendo di trovare contenuti attraverso diverse piattaforme, e supportano la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, migliorando l'interazione e il controllo del dispositivo.

: le Roku TV sono dotate di un sistema operativo presente su vari marchi di televisori, noto per la sua vasta gamma di app e canali disponibili. Questo sistema è apprezzato per la sua semplicità d'uso, offrendo una navigazione intuitiva e facile accesso ai contenuti. Inoltre, le Roku TV includono funzionalità di ricerca universale, permettendo di trovare contenuti attraverso diverse piattaforme, e supportano la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, migliorando l'interazione e il controllo del dispositivo. Fire TV: è un sistema utilizzato principalmente sui dispositivi Fire TV di Amazon e su alcuni modelli di televisori. Questo sistema offre un'interfaccia utente intuitiva e accesso diretto a Amazon Prime Video, oltre a una vasta gamma di altre app. Integra inoltre la compatibilità con Alexa, permettendo il controllo vocale per una gestione semplice e rapida delle funzioni e dei contenuti.

Quanto costa una smart TV?

Come per altri dispositivi tecnologici, il prezzo delle smart TV può cambiare sensibilmente a seconda di dimensioni e specifiche tecniche, oltre a risoluzione e funzionalità aggiuntive.

Per scegliere la TV ideale per le vostre necessità, allora, è importante tenere conto sia del budget che vorreste spendere, sia di quali siano le funzionalità importanti per voi. Nel complesso, la media dei costi è quella che vi riassumiamo di seguito.

Fascia bassa

Le smart TV entry-level con schermi da 32 a 43 pollici e risoluzione Full HD costano generalmente tra i 150€ e i 500€. Questi modelli spesso hanno una qualità costruttiva e luminosità inferiore, mancano di schermi anti-riflesso e utilizzano sistemi operativi meno reattivi rispetto ai modelli più costosi. Solitamente, impiegano pannelli LED standard.

Fascia media

Le smart TV di fascia media, con schermi da 50 a 65 pollici e risoluzione 4K, costano tra i 500€ e i 1.500€. Questi modelli condividono spesso funzioni con le TV di fascia alta, come risoluzione, sistemi operativi e specifiche audio avanzate.

Hanno una buona qualità costruttiva e includono tecnologie come Mini-LED, OLED, QD-OLED e Micro-LED. Spesso sono dotate di funzioni dedicate al gaming e di eccellenti sistemi di upscaling, il che le rende le scelte ideali anche per la maggior parte dei videogiocatori, dato che nelle fascia media rientrano diverse delle migliori TV gaming.

Fascia alta

Le smart TV di fascia alta, con schermi da 65 pollici in su e risoluzioni 4K o 8K, offrono tecnologie avanzate come HDR, pannelli di alta qualità e comparti audio premium. Questi modelli superano i 1.000€, arrivando anche a costi di listino di diverse migliaia di euro per i top di gamma. Dispongono di sistemi operativi aggiornati e fluidi, comandi vocali, elevati frame rate e funzioni dedicate al gaming e allo streaming.

Le nostre guide all'acquisto delle migliori smart TV