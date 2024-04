OTTIMO SSD Corsair con dissipatore in sconto del 25%!

La Amazon Gaming Week 2024 è appena iniziata, segnando un periodo imperdibile per gli appassionati di hardware e gaming, settori sui quali l'evento pone particolare importanza. Tra le offerte più eclatanti che vogliamo segnalarvi oggi c'è il Corsair MP600 Elite, uno degli SSD PCIe Gen4 più performanti sul mercato. Proprio ora, questo componente è oggetto di un'imperdibile riduzione di prezzo: da 218,61€ a 164,99€ grazie allo sconto del 25%.

Corsair MP600 Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair MP600 Elite è il componente ideale per gli appassionati di tecnologia e gaming che cercano di massimizzare le prestazioni del proprio sistema. Con velocità di lettura sequenziale fino a 7.000MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.500MB/s, questo SSD è perfetto per chi non vuole compromessi in termini di rapidità, sia che si tratti di caricare velocemente i giochi più pesanti, sia di trasferire file di grandi dimensioni in un battito di ciglia.

Grazie alla sua tecnologia PCIe Gen4, il Corsair MP600 Elite è in grado di sfruttare la massima larghezza di banda disponibile, garantendo prestazioni di storage eccezionali e rendendolo una scelta ottimale per i sistemi più moderni che supportano questa tecnologia. Non solo velocità, questo SSD garantisce anche affidabilità e durata grazie alla sua NAND TLC 3D ad alta densità.

Il dissipatore di calore incluso mantiene le prestazioni costanti, prevenendo il surriscaldamento che potrebbe comprometterle. Il Corsair MP600 Elite, oggi disponibile a soli 164,99€ grazie allo sconto del 25%, è ideale per content creator, gamer esigenti o utenti che necessitano di ampi spazi di archiviazione senza compromettere le prestazioni.



