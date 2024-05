Mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra a 90€: veloce e preciso!

Il Corsair M65 RGB Ultra è uno dei nostri mouse gaming preferiti, grazie al suo sistema di regolazione del peso e alla struttura in alluminio anodizzato che ne aumenta la durabilità. Offre numerose funzioni avanzate e un comfort impareggiabile. Dotato di 8 pulsanti programmabili e della tecnologia Quickstrike, garantisce tempi di risposta ultraveloci. La tecnologia Corsair Slipstream Wireless assicura una latenza estremamente bassa, mentre il sensore ottico offre precisione assoluta fino a 26.000 DPI. Con una durata della batteria superiore ai 3 giorni, questo mouse vi permetterà di giocare ovunque e quanto volete, con prestazioni eccellenti. Oggi, grazie a un'offerta su Amazon che consente di risparmiare il 31% sul prezzo originale, potete acquistarlo a 89,99€ invece di 129,99€.

Corsair M65 RGB Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair M65 RGB Ultra è progettato per gli appassionati di giochi FPS che richiedono precisione, velocità e personalizzazione senza compromessi. È ideale per chi cerca non solo un mouse da gioco, ma un vero e proprio alleato in grado di offrire un vantaggio competitivo durante le partite. Dotato del sensore ottico Marksman, che offre una sensibilità regolabile fino a 26.000 DPI, e della possibilità di regolare il peso del mouse, permette agli utenti di trovare il bilanciamento perfetto per le proprie esigenze di gioco.





La tecnologia Corsair Slipstream Wireless assicura una connessione ultra rapida con latenza inferiore a 1 ms, e la connessione Bluetooth garantisce compatibilità con molti dispositivi. Con 8 pulsanti programmabili e il sistema Quickstrike per clic ultra rapidi, offre tempi di risposta velocissimi e precisione fino a 26.000 DPI. Inoltre, con una durata della batteria fino a 120 ore, è adatto anche per le lunghe maratone di gioco.

Il mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra è oggi offerto a 89,99€, con una riduzione del 31% rispetto al prezzo originale di 129,99€. Con caratteristiche tecniche avanzate, ergonomia studiata per il massimo comfort e una batteria di lunga durata, il Corsair M65 RGB Ultra è la scelta ideale sia per i giocatori appassionati che per i professionisti. Vi consigliamo di considerare l'acquisto di questo mouse per elevare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli.

