Comprare o no Switch 2? I giocatori sono divisi sui prezzi

La questione dei prezzi di Nintendo Switch 2 – e, più che altro, dei suoi giochi – è stata un argomento di interessanti dibattiti, dal Direct della scorsa settimana in poi.

Sappiamo che la console sarà venduta al prezzo di listino di 469,99€, mentre i prezzi dei giochi potranno variare, come precisato da Nintendo stessa: in alcuni casi, però, le edizioni fisiche potranno arrivare anche a 89,99€, come è il caso di Mario Kart World, mentre le copie digitali dovrebbero avere un tetto massimo di 79,99€.

Si tratta di un nuovo massimo nella storia recente dei videogiochi e, anche se Nintendo sottolinea di non voler fare da apripista a nessuno, ma di ragionare solo su di sé e il suo business, chiaramente i prezzi possono influenzare anche l'attenzione dei consumatori. Per questo, abbiamo chiesto ai nostri lettori in un sondaggio flash se compreranno Nintendo Switch 2 e cosa ne pensano dei prezzi annunciati.

I dati emersi, che hanno coinvolto oltre 1.300 di voi, sono stati molto interessanti.

Switch 2 o non Switch 2, questo è il dilemma

Sembra che i giocatori al momento siano piuttosto divisi: i risultati del sondaggio, infatti, vedono la percentuale di voti più alta (36%) per l'opzione che afferma di non voler comprare Switch 2 perché costa troppo. Tuttavia, ben il 34% ha invece risposto che la comprerà, anche se non è d'accordo con i nuovi prezzi.

Il dato si fa ancora più interessante se all'opzione del no e a quella del sì sommiamo anche gli assoluti: il 13% ha risposto che sì, la comprerà perché i prezzi non sono problematici, l'8% ha dichiarato di non essere interessato a prescindere dal prezzo. Questo ci porta a un totale del 47% dei votanti che comprerà Switch 2 e a un totale del 44% dei votanti che non la comprerà.

Un fronte estremamente diviso, con solo il 9% di chi ha voluto votare che si dichiara invece indeciso.

Insomma, proprio come emergeva dai dibattiti di questi giorni, il pubblico è spaccato: da un lato c'è ovviamente l'amore di lunga data per i giochi unici di casa Nintendo, dall'altro molti sono combattuti per le nuove politiche dei prezzi.

Tuttavia, i pre-ordini che si esauriscono a ondate lasciano supporre che le vendite della console possano comunque andare bene – e anche gli analisti si sono detti ottimisti, affermando che non si ripeterà nessun caso Wii U.

Vedremo, quindi, come si muoverà la questione dei giochi: quanti ne vedremo effettivamente a 90€, se Nintendo manterrà invariata la sua politica di prezzi che non calano nemmeno ad anni di distanza e come si comporteranno, di conseguenza, i consumatori.

Di seguito, intanto, trovate in embed tutti i risultati del sondaggio.