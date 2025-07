La notizia in un minuto

STALKER 2: Heart of Chornobyl arriverà su PlayStation 5 verso la fine del 2025, dopo l'esclusiva temporale su Xbox e PC. L'accordo di esclusività con Microsoft, inizialmente di tre mesi, sta per terminare, permettendo l'uscita su PS5 prevista per il quarto trimestre. La versione Sony includerà tutti gli aggiornamenti post-lancio e miglioramenti tecnici specifici come supporto DualSense, feedback aptico e audio 3D. Ambientato nella Zona contaminata di Černobyl, il gioco offre un'esperienza immersiva di sopravvivenza post-apocalittica, rappresentando un traguardo importante per GSC Game World nonostante le difficoltà legate alla guerra in Ucraina.