[SONDAGGIO] Comprerai Switch 2? I prezzi ci stanno?

Considerando la popolarità dell'originale Nintendo Switch, non è una sorpresa che Nintendo Switch 2 sia il tema caldo del mondo dei videogiochi da ormai quasi una settimana.

Dopo la sua presentazione, la prossima console di casa Nintendo ha anche innescato delle importanti discussioni, relative alle modalità di presentazione dei suoi prezzi (saltati a pie' pari da tutti i materiali ufficiali, con rimando agli store online dove bisognava fare la coda per saperne di più, ndr) e all'ammontare effettivo di quegli stessi prezzi.

Sappiamo, ad esempio, che Switch 2 costerà 469,99€, mentre alcuni giochi in formato fisico – come Mario Kart World – arriveranno al prezzo di 89,99€, con invece 79,99€ in digitale.

Costi che hanno innescato più di una discussione, sulla quale si è espressa anche Nintendo stessa, addossando queste modifiche all'inflazione (sulla quale abbiamo fatto i nostri calcoli qui) e spiegando di aver scelto una strategia che deciderà di volta in volta i prezzi dei singoli giochi.

La palla passa ora ai consumatori: nei primi momenti di disponibilità su Amazon, abbiamo visto che la console è andata praticamente a ruba a ogni ondata, con quindi un chiaro interesse da parte dei videogiocatori.

In vista dell'uscita del prossimo 5 giugno, quindi, vogliamo chiedere a voi: comprerete Nintendo Switch 2, ora o in futuro? Qual è la vostra posizione in merito alla nuova politica dei prezzi e in che modo questi hanno (o non hanno) avuto un impatto sulla vostra decisione?

Fatecelo sapere tramite il nostro sondaggio e, se vi va, parliamone nei commenti.