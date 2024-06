Come usare le ceneri di guerra in Elden Ring

Per sopravvivere nel brutale Interregno di Elden Ring, un buon Senzaluce deve sapersi adattare a ogni situazione, assicurandosi non solo di avere l'equipaggiamento giusto per ogni situazione ma anche migliorarlo adeguatamente.

Per riuscire in questo scopo, i giocatori potranno utilizzare le ceneri di guerra, una delle novità più interessanti dell'ultimo soulslike ideato da FromSoftware.

In questa guida vi spiegheremo dunque come utilizzare le ceneri di guerra a vostro vantaggio, spiegandovi anche che cosa sono e dove trovarle.

Come ottenere le ceneri di guerra

Ci sono diversi metodi per poter ottenere le ceneri di guerra, ma vi basterà ricordare che questi intriganti elementi seguono le stesse identiche regole degli equipaggiamenti presenti in Elden Ring.

Potreste ottenere le prime grazie al vostro equipaggiamento di partenza, dato che le armi di alcune classi in particolare possiedono di default ceneri di guerra utilizzabili.

Per sbloccarne altre dovrete invece esplorare accuratamente l'Interregno e tutte le sue aree segrete: se vi imbatterete in una zona nascosta protetta da nemici difficili da sconfiggere, è probabile che troverete nuove ceneri da utilizzare. Anche i boss spesso vi ricompenseranno con queste ricompense, dandovi così un motivo in più per mettervi alla prova contro questi potenti avversari.

Come usare le ceneri di guerra

Le ceneri di guerra sono a tutti gli effetti strumenti che modificheranno le proprietà del vostro equipaggiamento: potrete non solo aumentare e diminuire determinate caratteristiche, ma anche cambiare le skill che sono associate ai vostri oggetti.

Utilizzarle è estremamente semplice: non dovrete fare altro che dirigervi in un luogo di grazia a vostra scelta, riposarvi accanto a esso e selezionare l'apposita opzione del menù, che vi consentirà di gestire tutte le vostre ceneri.

Da questa schermata potrete liberamente applicare tutti gli strumenti a vostra disposizione, ma avrete anche la possibilità di rimuoverli per ripristinare le proprietà originali della vostra arma.

Grazie alle ceneri di guerra potrete gestire il vostro equipaggiamento per renderlo personalizzato e adattarlo a diverse sfide: analizzate accuratamente tutti gli effetti e assicuratevi di essere sempre pronti a ogni pericolo.

