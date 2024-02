Il COFANETTO PERFETTO per gli amanti del cinema Dreamworks: solo 73€ per 40 film!

La DreamWorks Collection è un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dell'animazione, dal momento che offre una raccolta straordinaria di 40 film che hanno segnato un'epoca. Questo cofanetto, che include produzioni come Shrek, Madagascar e Dragon Trainer, in questo momento si porta a casa a soli 73,78€, con un risparmio interessante rispetto agli 86,68€ normalmente previsti.

Cofanetto DVD DreamWorks Classic Collection (40 film), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo cofanetto DVD è un vero gioiello per le famiglie che amano condividere momenti divertenti davanti alla TV. Con una vasta selezione di film per bambini e adulti, è la soluzione perfetta per riunire tutti intorno allo schermo e godersi storie coinvolgenti e indimenticabili. È anche un'opportunità unica anche per coloro che cercano un regalo speciale, capace di portare sorrisi e divertimento in ogni casa.

La raccolta, come potete immaginare, è particolarmente ricca. Tra i film inclusi troviamo:

Dragon Trainer

Dragon Trainer 2

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

Il Piccolo Yeti

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3 - Ricercati In Europa

I Pinguini di Madagascar

Shrek

Shrek 2

Shrek Terzo

Shrek e Vissero Felici e Contenti

Trolls

Trolls World Tour

Turbo

Le 5 Leggende

Megamind

Home - A Casa

Capitan Mutanda - Il Film

Mostri Contro Alieni

Baby Boss

Mr. Peabody e Sherman

Wallace & Gromit - La Maledizione del Coniglio Mannaro

Giù per il Tubo

Il Principe D’egitto

Sinbad - La Leggenda dei Sette Mari

La Strada per El Dorado

Giuseppe - Il Re dei Sogni

Il Gatto con gli Stivali

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 3

I Croods

I Croods 2

Spirit - Cavallo Selvaggio

Spirit - Il Ribelle

Bee Movie

La Gang del Bosco

Shark Tale

Z la Formica.

Attualmente in vendita a 73,78€, rispetto al prezzo originale di 86,68€, la DreamWorks Classic Collection rappresenta insomma un investimento molto sensato per chiunque ami l'animazione e desideri avere accesso a una vasta gamma di film di alta qualità: DreamWorks è celebre per i suoi lavori di animazione e così, in un'unica soluzione, porterete a casa una selezione di quelli che hanno segnato la storia del cinema.

Vedi offerta su Amazon