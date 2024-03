Cluedo di Harry Potter a soli 29€! MAGIA e MISTERO ad ogni passo!

Se amate la saga di Harry Potter date un'occhiata a questa Offerta di Primavera di Amazon! Immergetevi nel mistero e nell'avventura con il Cluedo di Harry Potter, disponibile ora al prezzo speciale di 28,99€, rispetto al costo originale di 37,90€. Questo gioco vi trasporterà nel mondo magico di Harry Potter, dove, nei panni dei vostri personaggi preferiti come Harry, Ron, Hermione e altri, dovrete svelare misteri in un'avvincente partita di deduzione. Grazie a uno sconto del 24%, è il momento ideale per aggiungere questo gioco da tavolo unico alla vostra collezione o per regalarlo agli appassionati del celebre maghetto. Non perdete l'occasione di vivere avventure indimenticabili nel mondo di Harry Potter!

Cluedo: Wizarding World - Harry Potter Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cluedo di Harry Potter è una scelta di gioco ideale per famiglie e gruppi di amici che cercano un'esperienza coinvolgente che mescoli il mistero del celebre gioco di società con la magia e gli incantesimi del mondo di Harry Potter. Il gioco è pensato per stimolare la deduzione e l'intuito, invitando i giocatori di età pari o superiore agli 8 anni a risolvere enigmi complessi in un ambiente che cambia dinamicamente grazie ai passaggi segreti e agli elementi sorprendenti del tabellone. L'aggiunta di elementi mutabili al gioco, come il Marchio Nero e i passaggi segreti, garantisce che ogni partita sia una nuova avventura, rendendo ogni incontro unico e pieno di colpi di scena.

I giocatori scelgono di impersonare Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville e si addentrano in un'avventura per scoprire chi è responsabile di una sparizione misteriosa, quale incantesimo è stato utilizzato e in quale luogo si è consumato il delitto. Un'aggiunta intrigante è la possibilità di modificare il tabellone di gioco, rivelando passaggi segreti e ostacolando o facilitando i movimenti dei giocatori. Adatto dagli 8 anni in su, questo gioco promuove ore di divertimento per gruppi da 3 a 5 giocatori.

In offerta a 28,99€, rispetto al prezzo originale di 37,90€, il Cluedo di Harry Potter si distingue come un regalo fantastico per ogni appassionato del magico mondo di Harry Potter. Con elementi interattivi che arricchiscono l'esperienza di gioco e sfidano l'intuito dei partecipanti, vi consigliamo vivamente di avventurarvi in questa edizione speciale del Cluedo che garantisce divertimento e emozione per tutti.

