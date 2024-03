CHE PREZZO! Climatizzatore portatile Hisense 4-in-1 a SOLI 349€!

Con l'arrivo della bella stagione è il momento ideale per acquistare sistemi di climatizzazione di qualità, poiché i prezzi tendono ad essere più bassi rispetto all'estate, quando aumentano notevolmente. Hisense apre le danze delle offerte con uno sconto dell'8% su uno dei suoi migliori climatizzatori portatili, il modello APH12QC, disponibile oggi a 349,99€ anziché i consueti 381,41€.

Climatizzatore portatile Hisense, chi dovrebbe acquistarlo?

Il climatizzatore portatile Hisense APH12QC rappresenta un'ottima scelta per chiunque cerchi una soluzione versatile e flessibile per regolare il clima interno della propria casa o ufficio in qualsiasi momento dell'anno. Dotato di funzionalità 4-in-1, tra cui raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e deumidificazione, questo dispositivo è in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze climatiche. È particolarmente indicato per chi vive in zone con variazioni termiche significative durante l'anno. Inoltre, grazie al suo display LED e al controllo via Wi-Fi, è estremamente facile da utilizzare e adattare alle proprie esigenze quotidiane, garantendo sempre il massimo comfort.

Va sottolineata anche la scelta ecologicamente sostenibile dell'utilizzo del refrigerante R290, riconosciuto per il suo basso impatto ambientale e l'alta capacità di raffreddamento. Questo refrigerante consente al climatizzatore, supportato dalla sua eccellente potenza, di ottimizzare la temperatura di stanze fino a 110 m², il che lo rende una soluzione ideale anche per un piccolo ufficio.

Grazie al timer 24h, che consente di pianificare l'utilizzo del climatizzatore portatile, ad esempio limitandone l'uso durante la notte o attivandolo prima di rientrare in casa, questo eccellente dispositivo si distingue per la sua efficienza, compattezza e potenza. Rappresenta una scelta d'acquisto sensata anche per coloro che desiderano evitare investimenti in lavori murari necessari per l'installazione dei condizionatori tradizionali a parete.

Il condizionatore portatile Hisense APH12QC è venduto con una formula che consente la restituzione entro 30 giorni dall'acquisto. Questo lo rende un'opzione altamente consigliata. Vi consigliamo vivamente di procedere all'acquisto quanto prima per evitare eventuali aumenti di prezzo che potrebbero verificarsi con l'avvicinarsi della primavera. Lo trovate in offerta su Amazon a 349,99€.

Vedi offerta su Amazon