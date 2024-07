Civetta interattiva di Harry Potter a 40€: vivete la magia!

Nell'attesa dell'evento Amazon Prime Day 2024 del 16 e 17 luglio, oggi vi consigliamo un oggetto davvero speciale. Portate a casa la magia di Harry Potter con la civetta Edvige interattiva, ora in offerta esclusiva su Amazon. Questo peluche vi sorprenderà con oltre 15 suoni e movimenti, riuscendo a ruotare la testa come una vera civetta, a sbattere le ali e a muovere il becco. Progettata per reagire al tocco e alla voce, Edvige è in grado di consegnare messaggi tramite una lettera contenuta nel suo becco, rendendola il compagno ideale per qualsiasi fan di Harry Potter. In offerta speciale a 40,44€ rispetto al prezzo originale di 49,99€, avrete un risparmio del 19%. Un'occasione imperdibile per aggiungere un tocco di magia alla vostra collezione o di regalarla a bambini dai 5 anni in su.

Civetta Edvige interattiva di Harry Potter, chi dovrebbe acquistarla?

La civetta Edvige interattiva di Harry Potter è ideale per tutti i fan del magico mondo di Harry Potter. Questo peluche offre un'esperienza unica grazie alla sua capacità di reagire al tatto e alla voce. Grazie a oltre 15 suoni e movimenti, la civetta Edvige è in grado di fornire un'esperienza interattiva, capace di sorprendere e divertire, ricreando alcuni dei momenti più iconici legati al personaggio di Harry Potter. La possibilità di "consegnare messaggi" grazie al becco che può contenere la lettera di Hogwarts e il dettaglio dell'interazione tramite codice segreto la rendono perfetta non solo per il gioco individuale ma anche per stimolare l'interazione sociale con amici o familiari.

Fornita con accessori come un trespolo, una lettera di Hogwarts e un pettine, offre diverse modalità di gioco, dalle più tranquille e affettuose fino a quelle che richiedono maggiore attività e partecipazione. Questa civetta interattiva rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per arricchire la collezione dei fan di Harry Potter o per fare un regalo di grande effetto, unendo divertimento, apprendimento e un pizzico di magia.

Con un prezzo di 40,44€ invece di 49,99€, la civetta Edvige offre un'esperienza di gioco che stimola l'immaginazione e la creatività. Grazie alla sua reattività e alle sue numerose funzionalità, si distingue tra i giocattoli interattivi portando la magia nelle case di tutti fan. Vi consigliamo l'acquisto per arricchire giornate dei bambini o per le collezioni degli adulti.

