Chewbacca LEGO a 164€: un must per i fan di Star Wars!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Non perdete l'offerta incredibile su Amazon per il set Chewbacca LEGO, il perfetto tributo per il 40esimo anniversario di Star Wars Il Ritorno dello Jedi. Originariamente a 209,99€, oggi è disponibile a soli 163,94€, consentendo un risparmio del 22%. Potrete ricreare la figura iconica del guerriero Wookiee, completo di bandoliera e balestra. È l'acquisto perfetto per adulti e fan che desiderano esprimere la loro passione per Star Wars attraverso la creatività dei mattoncini LEGO. E a proposito di Star Wars: avete effettuato il pre-order su Star Wars Outlaws?

Chewbacca LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Chewbacca LEGO rappresenta un'occasione speciale per tutti i fan di Star Wars che desiderano celebrare il 40esimo anniversario de "Il Ritorno dello Jedi". Si rivolge agli adulti che nutrono una passione per i mattoncini e la saga di George Lucas, così come ai giovani fan desiderosi di avvicinarsi al magico universo di Star Wars attraverso un'esperienza di costruzione unica e gratificante. È il regalo perfetto per amanti di Star Wars di ogni età, offrendo un'esperienza di costruzione sia rilassante che gratificante.

Grazie ai suoi 2.319 pezzi che permettono di ricostruire nei minimi dettagli il celebre Wookiee, compresa la sua iconica bandoliera e la balestra, questo kit offre non solo un momento di relax e divertimento nel montaggio, ma anche un pezzo di storia del cinema da esporre con orgoglio in casa o in ufficio. Viene fornito anche con un supporto da esposizione e una targhetta informativa, offrendo tutto il necessario per esporre la figura alta 46 centimetri. In aggiunta, il kit include una minifigure di Chewbacca con una balestra spara-bottoncini, da esporre accanto alla figura principale.

Precedentemente proposto a 209,99€, Chewbacca LEGO è oggi disponibile a soli 163,94€. Questo modello non è solo un tributo a uno dei personaggi più amati di Star Wars ma è anche un'espressione di arte e ingegneria LEGO. Non perdete l'occasione di portare a casa un pezzo emblematico della saga, ad un prezzo speciale.

Vedi offerta su Amazon