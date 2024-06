CHE PREZZO! ASUS ROG Ally oggi a 200€ in meno!

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per ASUS ROG Ally, il dispositivo che ridefinisce il concetto di gaming in movimento, nonché una delle migliori console protatili in commercio. Grazie alla sua configurazione potente con chip AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e SSD da 512GB, potrete godere di prestazioni da vero PC in un form factor compatto e maneggevole. Il suo display touchscreen da 7" offre una qualità dell'immagine impressionante a 120Hz, perfetto per i videogiocatori che cercano dettagli nitidi e risposte veloci. Grazie allo sconto del 25% offerto dalla piattaforma, il prezzo di listino di 799€ viene ridotto a soli 599€!. Non perdete l'opportunità di avere accesso a tutte le vostre piattaforme gaming preferite con la comodità e la potenza di un PC, tutto in un dispositivo compatto e portatile.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Ally rappresenta la soluzione ideale per quegli utenti che cercano la potenza e la versatilità di un PC in un formato compatto e facilmente trasportabile. Grazie alle sue prestazioni elevate, dovute al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIe, questa console è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti che non vogliono rinunciare a giocare i titoli più richiesti anche in mobilità. Il suo display da 7 pollici, con una risoluzione 1080p e un refresh rate di 120Hz, garantisce un'esperienza visiva di alta qualità, anche se l'autonomia della batteria potrebbe risentirne.

L'ASUS ROG Ally si rivolge quindi non solo agli appassionati di gaming in cerca di un dispositivo potente e portatile, ma anche a chi necessita di un PC Windows 11 completo per scopi diversi, come l'accesso a piattaforme di gioco online, streaming e connessione ai social network, grazie alla sua capacità di funzionare come un vero e proprio computer portatile. Con un design ergonomico e la possibilità di espansione tramite SD card e connessioni esterne, ASUS ROG Ally è perfetta per chi desidera un dispositivo unico nel suo genere, che combina l'esperienza e l'estetica dei prodotti ROG con innovazione e avanzamento tecnico, offrendo un'esperienza di gioco e di utilizzo generale senza compromessi. A questo prezzo scontato di 200€ rappresenta un vero affare!

