CHE OFFERTA! Let's Sing 2024 con Microfono a soli 37,99€!

Tra le tante offerte di Primavera Amazon disponibili fino al 25 marzo, spicca una promozione molto interessante per gli appassionati di videogiochi e di musica. Infatti, grazie a uno sconto del 18% offerto dalla piattaforma, oggi potete risparmiare sull'acquisto di Let's Sing 2024 per PS5 con microfono incluso e pagarlo solamente 37,99€! Il gioco offre una lunga lista di canzoni, tra cui spiccano tantissimi successi del momento e una lunga serie di classici senza tempo. La nuova modalità Careers offre inoltre la possibilità di intraprendere la carriera di una superstar della musica, mentre gli appassionati di sfide e dei duetti potranno compere con altri cantanti online grazie alla modalità Let's Sing Fest.

Let's Sing 2024 PS5 con microfono, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta di primavera su Let's Sing 2024 rappresenta l'occasione perfetta per gli amanti dei giochi musicali che desiderano cimentarsi in sfide e duetti su PS5 con una lunga lista di hit del momento e classici senza tempo, il tutto a prezzo ridotto. Questa edizione, completa di microfono, è ideale per i giocatori alla ricerca di un'esperienza di karaoke completa per trascorrere divertenti serate in compagnia, direttamente da casa. Con la nuova modalità Career, i giocatori hanno l'opportunità di vivere un'avventura musicale narrativa per intraprendere la carriera di cantante solitsta. Inoltre, il gioco offre una modalità competitiva online ricca di sfide e duetti, che consente di giocare con cantanti di tutto il mondo.

Let's Sing 2024 è un gioco pensato per chi ama cantare ed esprimere la propria personalità: grazie all'ampia libertà di personalizzazione offerta dal titolo, il giocatore può creare il suo alter ego musicale, personalizzandone il look e le mosse a seconda dei propri gusti. Con una lista di 20 successi del momento, classici senza tempo e alcune tracce extra disponibili tramite il Pass VIP, Let's Sing 2024 è pensato per offrire ore di divertimento sia a chi ama la musica moderna, sia agli amanti dei brani che hanno fatto la storia della musica.

Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta di primavera, potete risparmiare il 18% sul prezzo di listino e acquistare Let's Sing 2024, nella sua edizione PS5 con microfono, a soli 37,99€!

