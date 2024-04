CHE OFFERTA! Definitive Edition di Dead Island per PS4 a -63%!

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli appassionati di videogiochi, in particolare per gli amanti del genere action-adventure. Infatti, potete approfittare di uno sconto del 63% per risparmiare sull'acquisto della Definitive Edition di Dead Island per PS4 e acquistarlo a soli 14,99€! Un affare da non lasciarvi scappare, soprattutto se considerate il prezzo originale di 39,99€. Il gioco, completamente rimasterizzato, offre un'esperienza di sopravvivenza zombie ambientata in un paradiso tropicale. La collezione include il gioco base e diversi contenuti aggiuntivi, tra cui Dead Island Riptide, Dead Island Retro Revenge e tutti i DLC rilasciati, garantendo così un'esperienza completa ricca di azione, esplorazione e cooperazione multiplayer.

Definitive Edition di Dead Island per PS4, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione è ideale per i fan del genere horror e survival che vogliono rivivere le avventure apocalittiche di Dead Island una veste grafica migliorata. Al prezzo speciale di 14,99€, la Definitive Edition offre una grande quantità di contenuti tra cui tutti i DLC precedentemente rilasciati, un acquisto molto conveniente per gli appassionati del genere e per chi ha apprezzato il titolo originale.

Grazie alla modalità multiplayer, potrete contare sull'aiuto di altri 3 giocatori, mettere a punto nuove strategie di sopravvivenza ed esplorare insieme i misteri dell'isola.

Dead Island catapulta il giocatore in uno scenario apocalittico ambientato su una splendida isola tropicale costellata da zombie. Tutti i c0ntenuti inclusi nel pacchetto sono completamente rimasterizzati con una risoluzione a 1080p: i giocatori potranno godersi una nuova veste grafica, modelli di gioco migliorati e un set di nuove armi per combattere al megli0 l'apocalisse zombie e godersi appieno gli spettacolari combattimenti corpo a corpo.

Offerto al prezzo di soli 14,99€, con un corposo sconto del 63% sul prezzo originale di 39,99€, l'offerta su Dead Island per PS4 rappresenta un'ottima occasione per gli appassionati del genere e per i giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di azione. La sua grafica migliorata e la grande varietà di contenuti inclusi lo rendono un acquisto consigliato per vivere o rivivere l'inferno zombie in alta definizione.

