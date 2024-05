CHE OFFERTA! Base di ricarica per DualSense a soli 19,99€!

Anche oggi Amazon riserva una grande varietà di offerte dedicate agli appassionati di videogiochi. Tra queste, spicca una promozione molto interessante per i giocatori PS5: infatti, se siete alla ricerca di una charging station per DualSense, oggi avete la possibilità di risparmiare sull'acquisto del modello originale Sony. Grazie a uno sconto del 33% offerto dalla piattaforma, il prezzo della base di ricarica scende a soli 19,99€! Con questa charging station, potrete caricare fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente senza doverli collegare alla vostra console. Con un design click-in che permette un collegamento rapido e semplice, i controller si ricaricano alla stessa velocità di quando sono collegati a PS5: in questo modo, potrete tenere le porte USB sempre libere e avere i controller sempre pronti all'uso!

Base di ricarica originale per DualSense, chi dovrebbe acquistarla?

La base di ricarica per DualSense rappresenta una soluzione ideale per i giocatori PS5 che desiderano ottimizzare il processo di ricarica dei loro controller senza interrompere il gioco o occupare le porte USB della console. Grazie alla capacità di ricaricare fino a due controller DualSense o DualSense Edge simultaneamente, questo accessorio è perfetto per chi vuole essere sempre pronto a giocare! Inoltre, si tratta di un'ottima soluzione per mantenere la postazione di gioco sempre in ordine, eliminando completamente il bisogno di utilizzare cavi scomodi e antiestetici.

Il suo design ergonomico non rappresenta solo un'aggiunta esteticamente piacevole al setup da gaming, ma offre anche una soluzione efficiente per mantenere i controller carichi senza sacrificare le prestazioni.

Con un prezzo di listino ridotto da 29,99€ a soli 19,99€, la base di ricarica per DualSense rappresenta un'ottima opportunità per mantenere i vostri controller sempre pronti all'uso. La sua capacità di ricaricare due gamepad simultaneamente e il vantaggio di liberare le porte USB della console, lo rendono un accessorio indispensabile per tutti i possessori di PlayStation5, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon