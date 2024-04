iPhone 14 Plus oggi costa 100€ in MENO! Prezzo super

Se siete alla ricerca di uno smartphone di alta gamma, tenete gli occhi sull'occasione proposta da Amazon per l'iPhone 14 Plus in elegante colore azzurro, con una capacità di memoria di 128GB. Questo iPhone, sinonimo di innovazione e affidabilità, è disponibile a soli 879€ anziché 979€, con quindi uno sconto del 10%, pari a ben 100 euro di risparmio.

Apple iPhone 14 Plus (128 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 14 Plus è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo che unisca prestazioni elevate, design raffinato e una fotocamera d'eccezione, senza di certo dimenticare l'autonomia della batteria. È perfetto per gli amanti della tecnologia che vogliono godere delle velocità delle reti 5G e per chi ama guardare video per lunghe sessioni, grazie alla sua batteria che può durare fino a 26 ore in riproduzione video. Il suo display Super Retina XDR da 6,7" offre un'esperienza visiva di altissima qualità, con colori brillanti e dettagli nitidi che rendono ogni contenuto un vero spettacolo per gli occhi.

Per gli appassionati di fotografia, l'iPhone 14 Plus dispone di un sistema di fotocamere avanzato che lo rende particolarmente interessante. È in grado di scattare foto straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione, arricchite da funzioni come la modalità Azione e la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K. Queste caratteristiche lo rendono l'ideale per chi desidera esplorare la propria creatività sia in fotografia che in videografia. La sua durabilità, grazie al Ceramic Shield e alla certificazione di resistenza all'acqua, unitamente alle funzionalità di sicurezza come l'SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, lo fanno diventare una scelta eccellente anche per l'utente più esigente che cerca un dispositivo affidabile in ogni circostanza.

Oggi, l'iPhone 14 Plus è in offerta a 879€ anziché 979€, offrendo un risparmio significativo su un prodotto di punta com e questo, che si fa notare sia per la sua qualità costruttiva che per la durevolezza negli anni, oltre che per l'immediatezza nell'utilizzo di tutti i giorni.

