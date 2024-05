Call Of Duty Vanguard per PS5 a 19€: esclusiva Amazon!

Immergetevi nelle battaglie della seconda guerra mondiale con Call Of Duty Vanguard per PS5, oggi disponibile su Amazon a soli 19,59€ invece di 22,70€. Vi aspetta una riduzione di prezzo del 14%, un'opportunità imperdibile per possedere un'esclusiva Amazon che vi porterà a combattere nei cieli dell'Oceano Pacifico, lanciarvi sulla Francia, difendere Stalingrado e avanzare in Nord Africa. Unitevi a un gruppo di soldati provenienti da diversi paesi per affrontare la minaccia più grande di sempre, esplorando una profonda e coinvolgente campagna, mettendo alla prova le vostre abilità nella celebre modalità multigiocatore di Call of Duty, e sopravvivendo a un'entusiasmante nuova "esperienza zombie".

Call Of Duty Vanguard per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Call Of Duty Vanguard è un titolo imprescindibile per gli appassionati di videogiochi d'azione e per chi desidera immergersi in un'avventura mozzafiato che ripercorre eventi cruciali della seconda guerra mondiale. Se siete appassionati di storia questo gioco riuscirà a catturare la vostra attenzione grazie alla sua dettagliata rappresentazione di battaglie iconiche su scala globale. Da combattimenti aerei nell'Oceano Pacifico a scontri armati nelle strade di Stalingrado, offre una varietà di ambienti e modalità che vi terranno incollati allo schermo.

Inoltre, soddisfa le esigenze dei gamer che cercano un'esperienza multigiocatore competitiva e cooperativa, con una vasta gamma di mappe e una nuova ed emozionante "esperienza zombi". La modalità multigiocatore, caratteristica distintiva della serie, insieme alla progressione incrociata e il cross-play tra generazioni, assicura ore di divertimento sia per il gamer singolo che per intere squadre amiche. Accattivante per un pubblico adulto, dai 18 anni in su, grazie al suo realismo e alla maturità dei contenuti, è una proposta allettante per entrare in azione e vivere una delle esperienze videoludiche più coinvolgenti e dettagliate sul mercato.

Con un prezzo originale di 22,70€, ora offerto a 19,59€, Call Of Duty Vanguard per PS5 rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di videogiochi e per chi è alla ricerca di un'esperienza coinvolgente. Si tratta di un viaggio senza precedenti attraverso alcuni dei momenti più emozionanti e decisivi della seconda guerra mondiale.

Vedi offerta su Amazon