Calendario dell'Avvento di SpazioGames: scopri l'offerta del 7 dicembre!

Direttamente da EMP ecco l'offerta del settimo giorno del nostro calendario dell'Avvento 2024! Oggi vi presentiamo un adorabile Groot interattivo (Groove ‘n Groot) che farà la felicità di grandi e piccini! Oggi è disponibile a soli 69,99€ anziché 109,99€, garantendovi un risparmio del 36%. Questo Groot non solo cresce premendo un pulsante, passando da 34,3 cm a 45,7 cm, ma risponde anche alla musica e ai suoni con la sua iconica frase "I am Groot". Con testa di paglia e braccia articolate per varie pose, questo Groot è pronto ad aggiungere un tocco di avventura galattica alla vostra collezione! La spedizione è omaggio e la consegna è stimata entro il 25 dicembre, perfetto come regalo di Natale!

Groove 'N Groot, chi dovrebbe acquistarlo?

Groove 'N Groot è una scelta eccellente per gli appassionati dell'universo Marvel e, in particolare, per i fan dei Guardiani della Galassia. Questo giocattolo offre un'esperienza unica grazie alla sua capacità di crescere da 34,3 cm a 45,7 cm premendo un semplice pulsante. È ideale per i bambini che amano i personaggi interattivi e che desiderano avere una compagna di giochi che risponda alla musica e ai suoni. La funzione di risposta di Groot alla musica consente ai bambini di interagire con lui in modo divertente, suonando le loro melodie preferite e ascoltando la sua iconica frase "I am Groot".

Per i collezionisti e gli amanti delle action figure, questo Groot interattivo non è solo un giocattolo, ma un pezzo da esposizione grazie alla sua testa di paglia e alle braccia articolate che permettono di posarlo in diverse pose. Questo elemento rende il giocattolo perfetto non solo per il gioco ma anche come elemento decorativo in una stanza o in una collezione di articoli a tema Guardiani della Galassia. Grazie all'attuale offerta, è il momento ideale per acquistare questa figure interattiva, soprattutto considerando la spedizione gratuita e la consegna stimata entro Natale. Perfetto come regalo di Natale, Groove 'N Groot risponde a esigenze di gioco, decorazione e collezionismo.

In offerta su EMP a 69,99€ invece di 109,99€, con uno sconto del 36%, Groove 'N Groot è un'opportunità imperdibile per regalarsi o regalare un pezzo di universo Marvel. Con la consegna stimata entro Natale, rappresenta il dono perfetto per gli appassionati dei Guardiani della Galassia. Affrettatevi a catturare questo dispettoso e adorabile Groot prima che finisca!

