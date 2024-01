DOPPIO SCONTO su questo avviatore di emergenza! Lo paghi quasi 40€ in meno

Se state cercando un avviatore di emergenza per la vostra auto con la capacità di ricaricare la batteria, sarete contenti di scoprire quest'ottimo modello attualmente in offerta su Amazon con un doppio sconto. Da un lato, potete usufruire di uno sconto del 22%, e dall'altro, avete la possibilità di applicare un coupon del 25% direttamente dalla pagina del prodotto. Grazie a questa combinazione di sconti, potete acquistare l'avviatore batteria per auto BRPOM a quasi metà prezzo rispetto al suo valore originale.

Avviatore batteria per auto BRPOM, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di viaggi o spesso a bordo di veicoli più datati, questo innovativo avviatore di emergenza sarà un prezioso alleato nel caso la vostra auto manifesti segni di una batteria scarica. Con una potenza di 2000A e una capacità di 21.800 mAh, questo dispositivo è l'ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità durante gli spostamenti in auto. In grado di avviare motori fino a 8.0L a benzina o 6.5L diesel, il dispositivo è progettato per resistere a temperature estreme da -20°C a 60°C. Indipendentemente dal fatto che il vostro veicolo sia nuovissimo o un po' più datato, questo avviatore di emergenza è un must-have per garantire tranquillità durante i vostri viaggi.

Come già accennato, questo modello non si limita ad avviare le auto con la batteria scarica, ma svolge anche la funzione di stazione di ricarica. Dotato di uscite USB QC3.0 e ricarica rapida di tipo C, lo strumento garantisce fino a 40 avviamenti con una sola carica. Per gli amanti dell'outdoor, la torcia a LED integrata con modalità SOS si rivelerà un'ottima alleata, sia per le situazioni di emergenza, sia per chi è solito cimentarsi in escursioni notturne.

In sintesi, si tratta di un prodotto che offre una sicurezza in più, eliminando completamente ogni tipo di angoscia riguardante la batteria dell'auto. La disponibilità di un doppio sconto non è sempre garantita, quindi se siete interessanti a questo articoli vi consigliamo di cogliere l'opportunità finché è possibile.

