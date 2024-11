Black Friday: The Last of Us Parte II Remastered per PS5 a MENO DI 38€!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili per gli appassionati di videogiochi. Tra queste, spicca The Last of Us Parte II Remastered per PlayStation 5, disponibile a soli 37,89€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 39,99€. Un'occasione da non perdere per rivivere uno dei titoli più acclamati di sempre in una veste grafica rinnovata.

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte II Remastered è la versione aggiornata per PS5 del capolavoro di Naughty Dog, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year. Questa edizione offre numerose migliorie grafiche che esaltano le suggestive e insidiose ambientazioni del gioco, rendendo ogni azione di Ellie e Abby ancora più immersiva. Inoltre, introduce la nuova modalità sopravvivenza roguelike "Senza ritorno", che aggiunge ulteriore profondità e sfida all'esperienza di gioco.

Un elemento distintivo di questa remastered è il supporto completo al controller wireless DualSense della PS5. Grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, i giocatori possono percepire ogni tensione dell'arco, ogni colpo sparato e ogni passo compiuto, aumentando significativamente il coinvolgimento nel mondo post-apocalittico del gioco.

L'offerta attuale su Amazon rappresenta un'opportunità unica per aggiungere alla propria collezione un titolo che ha definito una generazione di videogiochi, ora ottimizzato per sfruttare appieno le potenzialità della PlayStation 5. Con un prezzo ridotto a 37,89€, è il momento ideale per immergersi o reimmergersi nelle intense vicende di The Last of Us Parte II Remastered.

