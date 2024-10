Black Friday Proton VPN: la tua privacy protetta al 70% di SCONTO!

Tra i servizi essenziali per chi opera online e gestisce un ampio volume di dati personali, le VPN rappresentano una soluzione prioritaria. In occasione del Black Friday, abbonarsi a una VPN di alta qualità come Proton VPN è ora ancora più conveniente. Proton VPN offre infatti fino al 70% di sconto sul piano biennale, portando il costo mensile a soli 2,99€, mentre il piano annuale viene proposto con un 50% di sconto a 4,99€ al mese. È l’occasione ideale per un investimento di lungo periodo nella propria sicurezza, assicurandosi un notevole risparmio.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Uno dei principali motivi per sottoscrivere Proton VPN è la tutela della privacy. Basata in Svizzera, ProtonVPN gode di una giurisdizione dalle leggi estremamente rigorose sulla protezione dei dati: questo significa che non è obbligata a registrare o condividere le informazioni degli utenti. Con una crittografia avanzata e una rigida politica no-log, ogni attività online rimane riservata, anche su reti pubbliche come quelle di aeroporti o caffetterie.

Inoltre, Proton VPN offre la possibilità di superare le limitazioni geografiche. Questo è particolarmente utile per chi desidera accedere a contenuti bloccati in determinate aree, come piattaforme di streaming o siti censurati in alcuni paesi. Grazie ai server sparsi in tutto il mondo, Proton VPN garantisce una navigazione libera e senza interruzioni, superando i confini digitali.

Infine, Proton VPN è una risorsa preziosa per chi vive o lavora in ambienti soggetti a sorveglianza e censura. Giornalisti, attivisti e utenti in paesi con restrizioni su Internet possono contare su ProtonVPN per navigare in modo sicuro e libero da controlli.

Non perdete l'opportunità di sfruttare questa offerta e di navigare in totale sicurezza e privacy.

