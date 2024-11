Black Friday Nintendo: sconti su giochi, merchandise e Nintendo Switch Online!

Nintendo dà il via ai suoi attesissimi saldi Black Friday, un evento imperdibile per tutti gli appassionati. Fino a domenica 1 dicembre alle ore 23:59, potrete approfittare di sconti esclusivi su oltre 2.000 giochi per Nintendo Switch disponibili su Nintendo eShop e su una vasta gamma di prodotti fisici su My Nintendo Store. Questa è l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione o per fare il regalo ideale ai fan del mondo Nintendo.

Vedi offerte su My Nintendo Store

Black Friday Nintendo Store, chi dovrebbe approfittarne?

Tra i titoli in offerta su Nintendo eShop spiccano veri capolavori. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi accompagnerà in un’avventura mozzafiato attraverso le terre e i cieli di Hyrule. Gli amanti del calcio potranno invece immergersi in EA Sports FC 25, che introduce modalità di gioco innovative come Rush 5 contro 5 e una gestione avanzata della propria squadra. Non mancano icone come Super Mario Odyssey, dove Mario intraprende un viaggio emozionante per salvare la Principessa Peach, e il celebre Red Dead Redemption, che narra il tentativo di redenzione di John Marston nel selvaggio West. Per scoprire l’elenco completo delle promozioni, vi basterà visitare il Nintendo eShop o il portale dedicato alla campagna Black Friday.

Anche su My Nintendo Store le offerte sono altrettanto allettanti. Gli appassionati del retrogaming potranno acquistare il controller Nintendo 64 per Nintendo Switch, scontato del 30% per i membri di Nintendo Switch Online, disponibile a soli 34,99€ invece di 49,99€. Oltre ai controller, il negozio offre bundle hardware per Nintendo Switch, regali esclusivi e articoli di merchandise come set LEGO, cuffie, borse e custodie, il tutto con sconti validi fino al 12 gennaio 2025. Come bonus natalizio, per tutti gli ordini superiori a 80€, sarà incluso un addobbo natalizio a tema Mario.

La promozione "Porta un Amico" rappresenta un’altra grande opportunità. Acquistando un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online o al Pacchetto Aggiuntivo, riceverete un codice per un abbonamento extra di 12 mesi da condividere con un amico. Questa promozione è valida su My Nintendo Store, Nintendo eShop e sul sito ufficiale Nintendo.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per risparmiare e vivere il divertimento targato Nintendo. Visitate il Nintendo eShop e My Nintendo Store per approfittare di queste offerte Black Friday, disponibili solo per un periodo limitato!

