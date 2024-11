Black Friday LEGO: tantissimi set e calendari dell'avvento a PREZZI STRACCIATI!

Questo Black Friday, non c’è modo migliore di prepararsi per le festività che con le imperdibili offerte sui giocattoli LEGO! Dal 29 novembre al 2 dicembre, scoprite i fantastici sconti su LEGO.com e rendete magico il Natale con set esclusivi per grandi e piccini. Inoltre, con ogni acquisto a partire da 170€, esclusi i pre-ordini, riceverete in omaggio il Treno di Natale LEGO per celebrare la stagione delle feste in grande stile. Non perdete questa occasione unica!

Offerte Black Friday LEGO, perché approfittarne?

Celebrate il Natale con il Treno di Natale LEGO Creator, un set che porterà allegria nelle case di tutti i bambini e gli amanti dei treni. Con 294 pezzi, il set include una locomotiva a vapore e due carrozze staccabili, piene di regali incartati e un albero di Natale girevole. Perfetto per inventare storie festive e decorare la casa durante le festività! Saràdisponibile solo fino a esaurimento scorte, quindi approfittate dell’offerta prima che finisca!

Tra i tantissimi sconti, ecco alcuni dei set più belli: il calendario dell’avvento LEGO Star Wars 2024 è un must per ogni fan di Star Wars! Ogni giorno un nuovo piccolo set da costruire, con mini-versioni dei classici modelli LEGO Star Wars, dal 1999 al 2024.

Fantastico anche il calendario dell’avvento LEGO Spider-Man 2024! Per gli appassionati della Marvel, ecco un calendario dell’avvento che farà felici tutti i fan di Spider-Man! Ogni giorno scoprite una sorpresa LEGO e costruite scene epiche dei film di Spider-Man. Con 5 minifigure, tra cui Spider-Man, Goblin e Venom, oltre a una scrivania di Peter Parker e altre sorprese a tema, questo calendario è il regalo natalizio perfetto per i giovani eroi!

Infine vi sengaliamo il calendario dell’avvento LEGO Friends 2024, un viaggio nel mondo delle tradizioni natalizie con il calendario dell’avvento LEGO Friends. Ogni giorno un nuovo set da costruire, che racconta le storie di Paisley, Olly e degli amici animali. Dai dolci animali giocattolo a un castello di neve da abbattere con la catapulta, fino a una lettera a Babbo Natale: un’idea regalo festiva che renderà il Natale ancora più speciale!

Non aspettate oltre! Il Black Friday è il momento ideale per fare scorta di fantastici regali LEGO. Le offerte sono valide solo fino al 2 dicembre, quindi affrettatevi a visitare LEGO.com e approfittate degli sconti esclusivi su tantissimi set LEGO e calendari dell'avvento. Quest’anno, il Natale sarà ancora più speciale con LEGO!

