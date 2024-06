Smart TV Philips Ambilight da 43 pollici a 400€: IMPERDIBILE!

La smart TV Philips Ambilight da 43 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 399,99€, rispetto al prezzo originale di 499€, offrendo uno sconto del 20%. Questo modello vanta una qualità d'immagine eccezionale grazie al Processore P5 AI Perfect Picture e offre un'esperienza visiva immersiva con la tecnologia Ambilight su 3 lati. Grazie a Google TV, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di app e utilizzare comandi vocali tramite Alexa o Assistente Google. Ideale per i gamer con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e supporto Geforce Now, assicura anche un audio potente con diffusori da 20W, perfetto per un'esperienza cinematografica a casa vostra. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro intrattenimento domestico con questa smart TV 43''.

TV Philips Ambilight, chi dovrebbe acquistarlo?

È la scelta perfetta per chi vuole rivoluzionare la propria esperienza di visione a casa, grazie alla nitidezza delle immagini garantita dal Processore P5 AI Perfect Picture, che ottimizza in modo vivido e fluido le immagini. Con il supporto di HDR10+ e Dolby Vision, offre colori intensi, contrasto potenziato e luminosità straordinaria, ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che cercano un'esperienza visiva superiore. La tecnologia Ambilight su 3 lati aumenta ulteriormente l'immersione, adattando i colori alla parete circostante e creando un'atmosfera unica per ogni contenuto.

Dotato di Google TV, consente l'accesso diretto ai principali servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, e YouTube, facilitando il controllo vocale tramite Alexa o Assistente Google. Per gli amanti del gaming, la frequenza di aggiornamento di 60Hz e le tecnologie supportate come HDMI 2.0 e VRR assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva, completata da un audio immersivo grazie ai potenti diffusori integrati da 20W e alle funzioni Dolby Atmos.

In sintesi, il TV Philips Ambilight rappresenta un'ottima scelta per chi vuole migliorare l'esperienza di visione sia per l'intrattenimento che per il gaming. Grazie al suo processore P5 AI Perfect Picture per un'ottimizzazione vivida delle immagini, alla tecnologia Ambilight che crea un'atmosfera unica e alla versatilità di Google TV, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente oggi che costa 399,99€ invece di 499€.

