Batmobile LEGO, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 17%

Se siete appassionati delle avventure di Batman e Joker, non dovete assolutamente perdervi il set LEGO DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs Joker. Questo kit è un omaggio all'epica Batmobile del film del 1989 ed è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 39,90€ anziché 47,99€ grazie allo sconto del 17%.

LEGO DC Batmobile 1989: Batman vs Joker, chi dovrebbe acquistarla?

Lo sconto sul set LEGO DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs Joker rappresenta un'opportunità da non perdere, soprattutto per gli amanti dell'eroe mascherato di Gotham e per i collezionisti dei più iconici set LEGO. Con 438 pezzi, il set si trasforma in un dettagliato modellino della Batmobile completo di tetto sollevabile, abitacolo per minifigure, bagagliaio apribile e altri meccanismi. Le due minifigure incluse di Batman e Joker aggiungono un tocco di autenticità al gioco, che consente di ricreare gli epici duelli tra il supereroe e il supercriminale.

L'app LEGO Builder consente anche di visualizzare il set in 3D, migliorando l'esperienza di costruzione passo dopo passo e registrando i progressi dell'utente. Una volta completata, la Batmobile si distingue per la sua eleganza e i dettagli raffinati, come per esempio il tubo di scarico con fiamma rotante.

Il set LEGO DC Batmobile è attualmente in offerta al prezzo esclusivo di 39,90€ grazie allo sconto del 17% sul prezzo originale. Approfittate di questa opportunità per regalare o aggiungere alla vostra collezione LEGO un pezzo fantastico.

