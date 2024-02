Base ricarica per PS5 CROLLA a 26,09€! Occasione IMPERDIBILE

Se siete in cerca di una nuova base di ricarica per i vostri controller della PS5, non fatevi sfuggire quest'offerta Amazon: la Base di Ricarica per PS5 di OIVO è infatti proposta oggi al prezzo ribassato di 26,09€, grazie allo sconto del 9% cui va aggiunto un ulteriore 10% garantito da un utile coupon!

Base Ricarica PS5 OIVO, chi dovrebbe acquistarlo?

La base di ricarica OIVO per controller PS5 è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione rapida ed efficiente per tenere i propri controller sempre pronti all'uso. Grazie alla sua capacità di caricare due controller contemporaneamente in sole 2 ore, è particolarmente consigliata a quei gamer che dedicano lunghe sessioni al loro hobby preferito e non vogliono interruzioni. Inoltre, con il suo pratico indicatore LED, capire lo stato della ricarica diventa semplicissimo: il LED rosso indica che la carica è in corso, mentre il blu che i controller sono pronti per l'azione. In più, la presenza di un interruttore di accensione/spegnimento permette di gestire facilmente l'alimentazione della base.

Per chi tiene alla sicurezza dei propri dispositivi, questa base di ricarica offre un sistema di protezione integrato che previene sovraccarico, sovracorrente e sovratensione, rendendo possibile anche la ricarica notturna senza rischi. Questo accessorio, quindi, non comprometterà la longevità dei vostri controller.

Questa base di ricarica risulta quindi un'ottima soluzione per tutti i gamer che cercano un prodotto pratico, efficiente e a basso costo: Amazon non solo vi propone uno sconto del 9%, ma vi aggiunge un coupon con un ulteriore ribasso del 10% che vi permetterà di aggiudicarvi il prodotto a soli 26,09€!

NOTA BENE: ricordate di spuntare la casella apposita per applicare il coupon con il 10% di sconto in fase di acquisto, per godere del risparmio complessivo!

