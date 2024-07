Auricolari SoundPEATS a soli 21€ con il Prime Day e un coupon!

Gli auricolari SoundPEATs Capsule3 Pro oggi sono in offerta con il Prime Day a 52,49€ con lo sconto del 25% ma potete attivare il coupon in pagina del 30%, arrivando al prezzo incredibile di 20,99€. Grazie alla cancellazione attiva del rumore e a ben 6 microfoni integrati per chiamate cristalline, i Capsule3 Pro sono perfetti sia per l'ascolto della musica che per le vostre conversazioni. Con un'impressionante autonomia di 52 ore e funzioni aggiuntive come la modalità trasparenza e gioco, offrono una versatilità eccezionale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 19 luglio, salvo esaurimento.

Auricolari SoundPEATS Capsule3 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari SoundPEATS Capsule3 Pro sono ideali per gli amanti della musica che ricercano un'esperienza audio di alta qualità. Grazie alla certificazione Hi-Res Audio e alla tecnologia LDAC, soddisfano le esigenze delle persone che vogliono immergersi completamente nei dettagli e nelle emozioni delle loro canzoni preferite, godendo di bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, grazie alla tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore, offrono la possibilità di isolarsi dal rumore ambientale, rendendole perfette per viaggiare, lavorare in ambienti affollati o semplicemente per concentrarsi sulla musica senza distrazioni.

Per gli utenti che hanno spesso bisogno di svolgere chiamate in movimento, gli auricolari SoundPEATS garantiscono comunicazioni nitide grazie ai loro sei microfoni integrati, che annullano efficacemente il rumore di fondo. Sono inoltre una scelta eccellente per i gamer e gli appassionati di cinema, grazie alla loro modalità gioco che riduce al minimo la latenza e la modalità trasparenza che consente di rimanere conscio dell'ambiente circostante senza compromettere la qualità del suono. Con un'autonomia fino a 52 ore e la connessione Bluetooth 5.3, rappresentano un'opzione affidabile e di lunga durata per l'ascolto quotidiano.

Gli auricolari SoundPEATS Capsule3 Pro rappresentano un'eccellente scelta per chi cerca un'esperienza audio immersiva e di alta qualità, con la comodità della cancellazione del rumore e la lunga durata della batteria. Grazie alla loro tecnologia avanzata e al prezzo di 20,99€, vi consigliamo l'acquisto per un'esperienza di ascolto senza pari, sia per la musica che per le chiamate. Ricordatevi di attivare il coupon del 30%!

