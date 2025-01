Auricolari Marshall Minor IV a 90€: i tuoi nuovi compagni musicali!

Gli auricolari Marshall Minor IV sono la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità con un tocco di stile iconico. Offrono il suono sapientemente bilanciato per cui Marshall è famoso, un’autonomia eccezionale e un design confortevole e funzionale. Con un prezzo di 89,99€ invece di 129€ e lo sconto del 30%, sono un’opportunità imperdibile.

Perché scegliere gli auricolari Marshall Minor IV?

Suono inconfondibile Marshall : Minor IV garantisce un audio bilanciato e potente, che ti permette di goderti ogni dettaglio della tua musica preferita.

: Minor IV garantisce un audio bilanciato e potente, che ti permette di goderti ogni dettaglio della tua musica preferita. Oltre 30 ore di autonomia : con una batteria che dura più di 30 ore, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza musica durante la giornata.

: con una batteria che dura più di 30 ore, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza musica durante la giornata. Design ergonomico : progettati per essere indossati comodamente anche durante sessioni di ascolto prolungate, si adattano perfettamente alle tue esigenze.

: progettati per essere indossati comodamente anche durante sessioni di ascolto prolungate, si adattano perfettamente alle tue esigenze. Funzionalità smart e connettività avanzata : controlla facilmente la musica e le chiamate con il touch integrato. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegarti a più dispositivi contemporaneamente.

: controlla facilmente la musica e le chiamate con il touch integrato. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegarti a più dispositivi contemporaneamente. Personalizzazione tramite app: regola l’audio secondo i tuoi gusti personali scaricando l’app dedicata Marshall.

Con un costo di 89,99€ anziché 129€, gli auricolari Minor IV offrono un rapporto qualità-prezzo straordinario. Se li stai acquistando per te stesso o come regalo, rappresentano una scelta eccellente per gli amanti della musica e del design. Approfitta dello sconto del 30% e regalati il suono Marshall che meriti. Non aspettare: acquista ora e immergiti in un’esperienza sonora senza pari!