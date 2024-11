Auricolari JBL Quantum IN SCONTO: audio surround per veri gamer! -33%

Se siete alla ricerca di auricolari da gaming di qualità, questa offerta su Amazon è davvero imperdibile. Infatti, gli auricolari JBL Quantum TWS sono ora disponibili a soli 99,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 149,99€. Un'occasione da non perdere per migliorare la vostra esperienza di gioco con un prodotto all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari gaming per ulteriori consigli.

JBL Quantum, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari True Wireless rappresentano la scelta perfetta per i gamer che cercano prestazioni audio senza compromessi. Grazie alla tecnologia JBL Quantum Surround, potrete immergervi completamente nei vostri giochi su PC e vivere un'esperienza sonora a 360 gradi con un audio di altissima qualità. La combinazione tra bassa latenza e suono surround rende questi auricolari ideali per chi gioca online, dove ogni dettaglio sonoro può fare la differenza.

Una delle caratteristiche distintive dei JBL Quantum è la doppia opzione di connessione: potrete utilizzarli con il dongle USB-C a 2,4 GHz per una connessione ultra stabile su PC, oppure con la connettività Bluetooth per smartphone e tablet, garantendo versatilità e comodità d'uso in ogni situazione.

Questi auricolari sono dotati di Cancellazione Adattiva del Rumore (ANC), permettendo di eliminare i rumori di fondo per concentrarsi totalmente sull'azione di gioco. Tuttavia, se avete bisogno di essere consapevoli di ciò che vi circonda, la funzione Ambient Aware vi consente di restare connessi con il mondo esterno senza dover rimuovere gli auricolari.

Grazie ai sei microfoni beamforming, la comunicazione con il vostro team sarà sempre chiara e priva di interferenze. Questo li rende perfetti non solo per il gaming, ma anche per le videochiamate o per passare facilmente da una partita a una chiamata senza interruzioni.

Attualmente disponibili su Amazon a un prezzo scontato di 99,99€, questi auricolari rappresentano un investimento eccellente per chi desidera ottenere prestazioni audio professionali senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 33%, è il momento perfetto per approfittare di questa offerta e migliorare la vostra esperienza di gioco.

