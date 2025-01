Audio TOP per musica, film e videogiochi: questa soundbar Trust è SCONTATA del 38%!

Se siete alla ricerca di un accessorio perfetto per il vostro setup da gaming o per migliorare l’audio del vostro computer, oggi è il momento giusto per agire! La Trust Gaming GXT 619W Thorne è disponibile su Amazon a soli 29,99€ grazie a uno sconto del 38%. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per un prodotto che unisce design, funzionalità e convenienza.

La Trust Gaming GXT 619W Thorne è una soundbar compatta ma sorprendentemente potente. Con una potenza di picco di 12W (6W RMS), offre un audio stereo chiaro e ricco, ideale per giochi, film e musica. La sua struttura compatta la rende perfetta per chi vuole ridurre l'ingombro sulla scrivania senza sacrificare la qualità sonora. La manopola centrale illuminata, oltre a donare un tocco di stile, permette di regolare il volume in modo intuitivo e veloce.

Uno degli elementi distintivi di questa soundbar è la sua illuminazione RGB regolabile in sei diverse modalità luminose, che aggiunge un tocco di personalità al vostro spazio. Basta collegare il cavo USB per alimentare le luci e il cavo AUX da 3,5 mm per l'audio, e siete pronti a immergervi in un’esperienza sonora avvolgente e spettacolare. Nonostante le sue dimensioni contenute, la Thorne è dotata di due altoparlanti integrati che garantiscono un suono stereo equilibrato, perfetto per ogni occasione.

Non perdete l'occasione di portare a casa la Trust Gaming GXT 619W Thorne a un prezzo incredibile. Con uno sconto del 38%, è il momento ideale per migliorare la vostra esperienza audio e dare un tocco di stile al vostro setup. Approfittate subito di questa offerta su Amazon: la soundbar è vostra a soli 29,99€, ma le promozioni non durano per sempre!