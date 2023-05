ASUS ROG Ally giochi compatibili: che giochi ci girano?

Uno degli elementi più interessanti relativi ad ASUS ROG Ally è indubbiamente la sua capacità di far girare un grande numero di giochi. Sappiamo che Steam Deck, ad esempio, richiede di verificare titolo per titolo quali sono i giochi compatibili, attraverso un sistema di "etichette" che vengono mostrate proprio su Steam.

Nel caso di Ally, invece, le cose sono sicuramente più facili. Il nome stesso della piattaforma in realtà allude a "ALLYourgames", ossia tutti i tuoi giochi. Questo slogan viene dal fatto che la piattaforma giri su Windows 11 Home, lo stesso sistema operativo di un PC a tutti gli effetti. Con quindi anche la stessa compatibilità.

Che giochi sono compatibili con ASUS ROG Ally?

La risposta è in realtà piuttosto semplice: tutti quelli che sono compatibili con Windows e che non superano le specifiche tecniche di Ally. E considerando che la scheda tecnica della handheld di ASUS è molto, molto generosa (soprattutto per il modello Z1 Extreme di giugno 2023), diciamo che è molto difficile trovare dei giochi che non riuscirete a giocare su questa piattaforma.

Advertisement

Certo, un limite idealmente potrebbe essere rappresentato dallo scaricare tanti giochi pesanti contemporaneamente, che andrebbero a riempire lo spazio di archiviazione, ma sappiamo già che sarà possibile dotare Ally di una MicroSD che possa espandere i 512 GB del suo SSD nativo.

Quando riferiamo che saranno compatibili tutti i giochi che girano su Windows, è perché girando sul sistema operativo di Microsoft potrete installare tutti i client che usate normalmente su PC.

Potrete giocare ai giochi di Steam, a quelli di Epic Games Store, di EA, di Battle.net, di Ubisoft Connect, di GOG e così via. Anche sul fronte dell'emulazione, se volete recuperare qualche vecchio classico ma non avete più la console su cui girava, potete fare tutto quello che fareste normalmente con un PC.

E, ma qui apriamo un paragrafo a parte, potete giocare ai giochi di Game Pass.

ASUS ROG Ally: posso giocare con Xbox Game Pass?

Sul suo blog ufficiale, Microsoft ha già ribattezzato ASUS ROG Ally come «Game Pass portatile». Già qui risiede la risposta: ASUS ROG Ally permette di giocare i giochi di Game Pass e, soprattutto, permette di scaricarli e giocare localmente tutti quelli della libreria di PC Game Pass, come fareste normalmente su un PC.

Questo significa che, ad esempio, con i tre mesi inclusi nell'acquisto a Game Pass Ultimate, avete accesso a tutto il catalogo di PC Game Pass e anche a quello dei giochi in cloud – casomai voleste utilizzarli senza scaricarli.

A differenza di Steam Deck, però, dove l'unica possibilità è quella di giocarli in cloud con una specifica procedura, qui potete scaricare i giochi di Game Pass come fareste su PC o su una Xbox, senza dovervi preoccupare della tenuta della connessione nel lungo periodo.

Attraverso l'app Xbox troverete tutti i titoli tra cui scegliere – il che rende, di fatto, Ally molto appetibile per chi vuole sfruttare Game Pass in modo portatile, ma non necessariamente attraverso il cloud.