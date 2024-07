Assassin's Creed Valhalla per PS5 a 22€ per vivere da vichingo!

Avete effettuato il pre-order su Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate l'uscita ufficiale, oggi vi segnaliamo Assassin's Creed Valhalla per PS5, disponibile su Amazon al prezzo speciale di 21,99€ anziché 29,01€, con uno sconto del 24%. Questo titolo vi invita a scrivere la vostra saga vichinga, immergendovi in meccaniche RPG avanzate che vi permettono di personalizzare il vostro eroe e influenzare il mondo circostante con feroci combattimenti e tattiche da vero guerriero. Esplorate un vasto mondo aperto e vivete la vita dei vichinghi con pesca, caccia e bevute da competizione. Portate il vostro clan in memorabili razzie, ampliando il vostro insediamento e lottando per lasciare il segno nella storia.

Assassin's Creed Valhalla per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Valhalla si presenta come una scelta ideale per gli appassionati dei giochi di ruolo e d'avventura, e in particolare per gli utenti che sono affascinati dalla ricca storia dei vichinghi e dall'esplorazione di mondi aperti che combinano mitologia, storia e azione viscerala. È particolarmente indicato dai 18 anni in su alla ricerca di un'esperienza immersiva che li porti a scrivere la loro saga vichinga, evolvendo il proprio personaggio e influenzando direttamente il mondo che li circonda grazie alle avanzate meccaniche RPG.

Vestite i panni di un guerriero vichingo, elevate il personaggio attraverso meccaniche RPG avanzate, e influenzate il mondo che vi circonda con le vostre decisioni. Lo stile di combattimento è viscerale: potete utilizzare diverse armi, come asce, spade o scudi, fedeli allo spirito guerriero vichingo. Il gioco offre anche la possibilità di vivere pienamente la vita dei vichinghi, da pesca e caccia fino a bevute da competizione. Guidate razzie leggendarie contro le fortezze sassoni, espandete il vostro insediamento, e combattete per guadagnare il vostro posto nell'eterno Valhalla.

Offerto al prezzo speciale di 21,99€, Assassin's Creed Valhalla per PS5 rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo e dell'epoca vichinga. Rappresenta l'opportunità ideale per vivere avventure epiche, costruire e guidare il proprio clan verso la gloria attraverso scelte strategiche e combattimenti entusiasmanti. Vi consigliamo caldamente di approfittare di questa offerta per immergervi nella vasta e affascinante saga vichinga che Assassin's Creed Valhalla ha da offrire.

Vedi offerta su Amazon