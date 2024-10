Approfitta dei doppi punti LEGO su tutti gli acquisti, ma solo fino al 20 ottobre!

Approfittate dei doppi punti LEGO, ma solo fino al 20 ottobre! Se siete appassionati di costruzioni LEGO, è il momento perfetto per aggiungere nuovi set alla vostra collezione. Acquistando fino al 20 ottobre, guadagnerete doppi punti su tutti i vostri acquisti, aumentando i vostri vantaggi futuri! Che si tratti di giocattoli per i più piccoli o complessi set da collezione per i fan adulti, non lasciatevi sfuggire questa opportunità.

Vedi offerta su LEGO

Date un’occhiata all’elenco completo dei set LEGO più recenti, usciti negli ultimi due mesi. Dalle nuove avventure di Star Wars e Super Mario, fino alle esclusive di LEGO Icons, ci sono tantissime novità da esplorare per tutte le età e livelli di esperienza. Potete filtrare per fascia d’età, prezzo e tipo di interesse per trovare esattamente il set perfetto per voi o per un regalo speciale.

Inoltre, non perdete la possibilità di scoprire i set esclusivi e in arrivo! Visitate lo store LEGO per essere tra i primi ad acquistare le novità o per mettere le mani su set rari. Grazie ai doppi punti VIP, ogni acquisto vi avvicina a premi esclusivi e vantaggi speciali.

Tra i tanti set disponibili, spicca l'Ufficio postale di Babbo Natale. Entrate in un mondo incantato dove gli elfi consegnano la posta in mongolfiera e Babbo Natale, accanto a un caminetto, esamina le liste dei desideri. Questo set è perfetto per immergervi nello spirito delle feste, con dettagli che renderanno divertente tanto il gioco quanto l’esposizione. Con il mattoncino luminoso, potrete vedere il bruciatore della mongolfiera illuminarsi, mentre le lettere scivolano verso Babbo Natale attraverso scivoli di smistamento. Aggiungete questo set alla vostra collezione del Villaggio Invernale LEGO per creare una scena festosa e magica!

I fan di Harry Potter adoreranno anche il set LEGO della Tana, l'iconica dimora della famiglia Weasley, un luogo magico e accogliente, è ora disponibile in versione LEGO da collezione. Questo set, ricco di dettagli autentici e angoli pieni di sorprese, rappresenta perfettamente il calore e l’amore che caratterizzano la casa di Ron. Con le minifigure di tutta la famiglia, tra cui Arthur, Molly, Fred, George, Ginny e Ron, potrete aggiungere questa nuova versione della Tana alla vostra collezione di ambientazioni iconiche del mondo magico LEGO Harry Potter.

Infine, vi segnaliamo lo splendido set della Città di Halloween di Nightmare Before Christmas. Rivivete la celebre storia di Jack Skeletron con il set LEGO Ideas ispirato a Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Questo set dettagliato vi permetterà di esplorare i confini tra Halloween e Natale, con la famosa collina che sorge sotto la luna e la surreale Città di Halloween. Aggiungete decorazioni natalizie e scoprite l'atmosfera magica della casa di Jack e del Municipio. È perfetto per voi fan del film e per coloro che cercano un set unico da costruire e collezionare.

Scegliete il vostro set LEGO preferito e guadagnate doppi punti VIP fino al 20 ottobre!

