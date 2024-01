MA CHE BOMBA! Apple Magic Keyboard a soli 105€!

Se state cercando la tastiera ideale da abbinare ai vostri dispositivi Apple, la Magic Keyboard con tastierino numerico è la scelta perfetta, soprattutto considerando l'offerta attuale che la propone a soli 105€ anziché il prezzo consigliato di 125€, con uno sconto di 20€. Questa tastiera wireless è progettata per offrire il massimo comfort e precisione, ed è completamente compatibile con Mac, iPad e iPhone.

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico, chi dovrebbe acquistarla?

La Magic Keyboard di Apple, dotata di tastierino numerico, rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire e vi conquisterà con la sua libertà di movimento e l'ergonomia impeccabile. Il suo design elegante, con finitura argento e layout ottimizzato, aggiunge un tocco di raffinatezza al vostro setup. Con il tastierino numerico integrato, questa tastiera è perfetta per coloro che lavorano spesso con dati e fogli di calcolo. Inoltre, la batteria ricaricabile garantisce settimane di autonomia, eliminando la necessità di ricaricare frequentemente.

La Magic Keyboard si rivolge a professionisti e studenti che richiedono una risposta tattile rapida e precisa per ottimizzare la propria produttività. Per coloro che possiedono un Mac, iPad o iPhone, questa tastiera diventa un compagno essenziale per il lavoro e lo studio a distanza. Inoltre, offre il vantaggio aggiuntivo di un design elegante e moderno che valorizza qualsiasi scrivania.

Al prezzo vantaggioso di soli 105,00€, con un risparmio netto sul prezzo consigliato di 20€, questa tastiera non solo impressionerà per il suo design accattivante e il layout intelligente, ma anche per il comfort e la robustezza che offre. È un accessorio essenziale per un'esperienza d'uso eccezionale, garantendo una fluidità di lavoro senza confronti.

