Apple iPad Mini con chip A17: ecco dove pre-ordinarlo

Il 15 ottobre 2024, Apple ha presentato il nuovo iPad Mini di settima generazione, dotato del potente chip A17 Pro. Questo aggiornamento porta con sé una serie di miglioramenti, tra cui una CPU 30% più veloce e una GPU più potente con accelerazione hardware per ray tracing. Il nuovo iPad Mini si rivolge a chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto, rendendolo ideale per il gaming avanzato, la creazione di contenuti e l'uso di app professionali, grazie anche al supporto per Apple Pencil Pro.

Il dispositivo è disponibile in pre-ordine su vari store, tra cui l'Apple Store ufficiale, Amazon, e rivenditori autorizzati. Le spedizioni inizieranno il 23 ottobre. Il prezzo parte da 609 euro per il modello base Wi-Fi da 128 GB e può salire fino a 1.159 euro per la versione top di gamma con 512 GB e connettività Wi-Fi + Cellular. Per chi è nel settore educativo, il tablet parte da 549 euro.

Apple iPad Mini con chip A17, chi dovrebbe acquistarli?

iPad Mini A17 offre un display Liquid Retina da 8,3 pollici, con risoluzione 2.266x1.488 pixel, garantendo immagini vivide e dettagliate. Il design rimane fedele alla linea precedente, ma introduce due nuove colorazioni: blu e viola, oltre alle classiche finiture grigio siderale e galassia.

Uno dei maggiori cambiamenti è l'introduzione di iPadOS 18, che aggiunge funzionalità basate su Apple Intelligence, permettendo all'utente di svolgere compiti complessi in modo più efficiente grazie all'integrazione con il Neural Engine 16-core. Funzioni come la trascrizione audio, la calcolatrice avanzata con riconoscimento scritto, e il supporto migliorato per Apple Pencil Pro rendono l'esperienza utente ancora più intuitiva e versatile.

Per quanto riguarda la connettività, il nuovo iPad Mini supporta Wi-Fi 6E e 5G per download più rapidi e streaming senza interruzioni, con una porta USB-C migliorata che offre velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Se siete interessati a pre-ordinare il nuovo iPad Mini, potete trovarlo sui principali store online, con la possibilità di personalizzare la vostra configurazione in base alle vostre esigenze di archiviazione e connettività.

Ecco dove preordinare Apple iPad Mini con chip A17